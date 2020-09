Ladendieb in Brandenburg an der Havel versucht es zweimal und wird zweimal erwischt

Brandenburg/H

Mit einer Flasche Bier wollte sich ein 34-Jähriger am Donnerstag um 8 Uhr an der Kasse eines Supermarktes in der Neuendorfer Straße vorbeistehlen. Mitarbeiter hinderten ihn und riefen die Polizei.

Als Polizeibeamten den Mann nach weiterem Diebesgut durchsuchten, stießen sie auf Gutscheinkarten für Spielekonsolen, teilte die Polizeiinspektion am Freitag mit.

Die Mitarbeiter des Supermarktes staunten nicht schlecht, als der Ladendieb gegen 16 Uhr wieder im Geschäft auftauchte und wieder versuchte, Getränke zu entwenden. Wieder wurde die Polizei gerufen und wieder wurde der Mann nach weiterem Diebesgut durchsucht. Und siehe da: Die Beamten stießen erneut auf Gutscheinkarten für Spielekonsolen.

Alle diese Gutscheinkarten „waren dem Supermarkt nicht zuzuordnen“, heißt es weiter. Ungeklärt sei auch, ob die Gutscheinkarten aktiviert wurden oder wertlos sind. Der Mann wurde ins Polizeigewahrsam gebracht.

