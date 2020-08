Brandenburg/H

Mit dieser mutigen Frau hat der Täter wohl nicht gerechnet: Ein 27 Jahre alter Mann wollte am Dienstagabend in einem Supermarkt in Brandenburg an der Havel Lebensmittel stehlen. Als er das Geschäft verlassen wollte, stellte sich ihm die Verkäuferin in den Weg und verlangte die Ware zurück. Dann wurde der Mann gewalttätig. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Verdächtiger schlägt mehrfach nach der Frau

Der Vorfall ereignete sich demnach gegen 18.24 Uhr in einem Verbrauchermarkt in der Potsdamer Straße. Als die Frau den Tatverdächtigen zur Rede stellte, schlug er mehrmals nach ihr. „Wobei er die Frau einmal im Gesichtsbereich traf“, berichtet Polizeisprecherin Juliane Mutschischk von der Direktion West in Brandenburg an der Havel. „Glücklicherweise blieb die Mitarbeiterin unverletzt.“

Polizei nimmt Mann mit zur Wache

Der Mann wollte dann aus dem Geschäft fliehen, doch die beherzte Verkäuferin hielt ihn einfach fest. Solange, bis die Polizei anrückte. „Der Mann wurde zur Identitätsfeststellung mit zur Polizeiinspektion genommen“, teilt Juliane Mutschischk weiter mit. Anschließend sei er wieder entlassen worden.

Doch erledigt ist der Fall für den 27-Jährigen damit nicht. Die Kripo ermittelt jetzt gegen ihn wegen des Verdachtes auf räuberischen Diebstahl. Was der Verdächtige stehlen wollte, teilte die Polizei nicht mit.

