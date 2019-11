Brandenburg/H

Ein 31 Jahre alter Mann ist am Mittwochvormittag in der Brandenburger Neustadt auf Beutezug durch einen Supermarkt gegangen. Mit diversen Lebensmitteln versuchte er sich an der Kasse vorbeizuschleichen.

Das bemerkte ein Mitarbeiter und sprach den Mann an. Der rannte davon und schlug sogar eine Fensterscheibe ein, um zu entkommen. Herbeieilende Polizisten fassten den Täter dennoch.

Von MAZonline