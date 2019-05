Brandenburg/H

Ein Russe hat in einem Discounter in der Wilhelmsdorfer Straße in Brandenburg am Dienstagnachmittag versucht, Getränke zu stehlen. Dabei ertappte ihn eine Verkäuferin. Sofort schlug der 22-Jährige um sich. Ein Ladendetektiv und ein Kunden konnten den Mann überwältigen und festhalten, bis die herbeigerufene Polizei eintraf. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Kripo ermittelt nun gegen den Russen wegen versuchten räuberischen Diebstahls.

Von MAZonline