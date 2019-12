Brandenburg/H

Ein Mann Ende 20, Anfang 30 ist am Freitag um 16 in einem Supermarkt in der Jacobstraße in Brandenburg auf eine Verkäuferin losgegangen, die ihn bei Stehlen ertappt hatte. Die Frau sprach ihn an und wollte den Täter festhalten. Der riss sich los und schlug auf die Verkäuferin ein. Anschließend floh der Mann in Richtung Tismarstraße.

Die Frau kam verletzt zur ambulaten Behandlung ins Krankenhaus. Die alarmierte Polizei suchte den Nahbereich des Tatorts ab, fasste den Täter jedoch nicht.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: 1,80 bis 1,85 Meter groß, schlank, deutschsprachig, dunkelblaue Jacke, dunkle Hose, weiße Kabelkopfhörer. Die Polizei bittet Zeugen, Hinweise unter 03381-56-00 zu geben.

Von MAZonline