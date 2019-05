Brandenburg/H

Was ein Zufall. Zwei Polizisten des Polizeireviers Brandenburg fahren am Mittwochnachmittag auf den Parkplatz des Supermarktes in der Willi-Sänger-Straße. In dem Moment bemerken sie zwei rennende Männer, die von Supermarktmitarbeitern verfolgt werden.

Situation erfasst

Die beiden Polizisten erfassen sofort die Situation, springen aus ihrem Streifenwagen und halten die augenscheinlich flüchtigen Männer fest. Einer von ihnen kann sich jedoch losreißen. Denn er tritt die Polizisten, trifft einen von ihnen am Bein und verletzt ihn erheblich.

Wir Polizeisprecher Oliver Bergholz berichtet, wird der andere Verdächtige, ein 32 Jahre alter Russe, vorläufig festgenommen und in Gewahrsam der Polizeiinspektion Brandenburg genommen.

Lebensmittel gestohlen

Erste Ermittlungen ergeben, dass sich beide Täter zuvor Lebensmittel im Wert von etwa 50 Euro in ihren Rucksack gepackten und anschließend den Einkaufsmarkt verlassen haben, ohne die Ware zu bezahlen. Der Rucksack wird gleich sichergestellt. Der Supermarkt erhält die darin enthaltenen Lebensmittel zurück.

Weitere Ermittlungen führen zu dem 25 Jahr alten Komplizen, seiner Identität und seinem Aufenthaltsort, Er wird ebenfalls in Brandenburg/Havel festgenommen.

Polizist im Krankenhaus

Der verletzte 55 Jahre alte Revierpolizist ist nicht weiter dienstfähig und wird später im Krankenhaus ärztlich behandelt.

Nach dem die Polizei die beiden Verdächtigen vernommen hat, dürfen sie auf Weisung der Staatsanwaltschaft gehen. Gegen sie wird nun wegen räuberischen Diebstahls, Widerstands gegen Polizeibeamte und Körperverletzung ermittelt.

Von Jürgen Lauterbach