Brandenburg/H

Ein Ladendetektiv hat am Dienstag gegen 11 Uhr in einem Supermarkt im Veilchenweg in Brandenburg einen Dieb beobachtet. Offenbar war dieser auf der Suche nach einem zünftigen Mittagessen. Der Täter hatte es auf eine Pizza und zwei Flaschen Bier abgesehen und verstaute diese in seiner Tasche. So wollte er sich an der Kasse vorbeischummeln.

Der Detektiv hielt den Mann fest und alarmierte die Polizei. Gegen den Täter läuft nun ein Ermittlungsverfahren. Der Wert der Beute lag bei 3,74 Euro.

Von MAZ