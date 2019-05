Brandenburg/H

Am Montagmorgen nahmen Polizeibeamte einen Mann aus Kamerun in Gewahrsam. Trotzdem der 32-Jährige in mehreren Supermärkten der Stadt Hausverbot hat, war er wieder in zwei Geschäften unterwegs und stahl Lebensmittel. Die Beamten konnten den Beschuldigten noch vor Ort in einem Markt aufgreifen. Er muss sich jetzt wegen zweifachen Hausfriedensbruchs und Ladendiebstahls verantworten.

Von MAZonline