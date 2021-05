Lafim investiert am Beetzsee: Lindenhof bekommt neues Wohnhaus

Grabow

Während über dem Dachstuhl des Ersatzneubaus die mit blau-weißen Bändern geschmückte Richtkrone schwebte, durften vier Ehrengäste auf der Baustelle die letzten Nägel in einen symbolischen Balken schlagen. Die Vertreterinnen des Wohnbeirats, der Hausleitung sowie die Führungsspitzen des Bauherren erledigten ihre Aufgabe nahezu perfekt. Dafür gab es am Mittwochnachmittag Beifall von rund 40 Bewohnern des Lindenhofs in Grabow, wo der Landesausschuss für Innere Mission (Lafim) mit einer Millionen-Investition ein neues Kapitel aufschlägt.

Bewohner des Lindenhofs verfolgen das Richtfest. Quelle: Frank Bürstenbinder

Für acht Männer und Frauen mit geistigen oder mehrfachen Behinderungen wird es in dem einstöckigen Gebäude ab Februar 2022 moderne Einzelzimmer geben. Dazu kommen zwei Gästezimmer und Büros für fünf Betreuer. Im Gegenzug wird das aus DDR-Zeiten stammende Haus 3 freigezogen. „Es hatte sich schon 2016 nach intensiven Beratungen als nicht umbautauglich erwiesen“, erinnerte der Geschäftsführer der Lafim-Diakonie, Nico Vogel, in seinem Grußwort. Während sich die planerischen Vorarbeiten über fünf Jahre erstreckten, soll der Neubau nach der Grundsteinlegung im März 2021 ein Jahr später bezugsfertig sein.

Architekt Frank Basler (r.) erläutert Lafim-Vorstand Tilman Henke die Raumaufteilung. Quelle: Frank Bürstenbinder

Das Haus entsteht nach den Plänen des Architekten Frank Basler aus Bergholz-Rehbrücke. Er verwies auf ein kniffliges Genehmigungsverfahren, bei dem der Landkreis Potsdam-Mittelmark dem Bauherren weit entgegengekommen sei. Immerhin befindet sich der gesamte Standort der Wohnstätte im Außenbereich. Auftragnehmer für den erweiterten Rohbau ist die Neuruppiner Firma Bauring, die bei der Ausschreibung als Gewinner hervorging. Die Kosten sind mit rund 1,2 Millionen Euro kalkuliert. „Wir hoffen, dass es am Ende dabei bleiben wird. Doch die Preissteigerungen und Materialknappheit machen auch vor diesem Projekt nicht halt“, so Basler.

Das bisherige Haus 3 wird mit der Fertigstellung des Ersatzneubaus freigezogen. Quelle: Frank Bürstenbinder

Weil zum Beispiel Dämmmaterial fehlt, ist noch ein Teil des Daches offen. Dachlatten sind ein anderes leidiges Thema. Der laufende Meter war vor Baubeginn mit 78 Cent avisiert. Tatsächlich wurden daraus 2,84 Euro. Der aus Kalksandstein errichtete Ersatzneubau schließt das Ensemble der Wohngebäude ab. Das einstöckige Haus mit einer Grundfläche von 540 Quadratmeter ist nicht nur barrierefrei, sondern auch rollstuhlgerecht, was entsprechende Breiten bei Türen und Flur bedeutet. Lafim-Vorstandsvorsitzender Tilman Henke sagte, dass es bei der Investition nicht um mehr Plätze, sondern um eine zeitgemäße Wohnqualität für die Bewohner geht. Viele von ihnen leben bereits seit Jahrzehnten auf dem Lindenhof. „Die Vorfreude auf den Neubau sei groß“, sagte Janina Horn von der Hausleitung, die mit dem Zimmererhammer den allerletzten Nagel in den bereitgestellten Balken schlugen durfte.

Der Rohbau für das neue Wohngebäude auf dem Lindenhof in Grabow ist fertig. Quelle: Frank Bürstenbinder

Die Investitionen der Lafim-Diakonie auf dem Lindenhof sind mit dem neuen Gebäude nicht abgeschlossen. „Das Haus wird an die bestehende Heizungsanlage integriert, wofür der Einbau eines umweltschonenden Blockheizkraftwerkes geplant ist“, so Lafim-Vorstand Henke. Außerdem werden die Außenanlagen so gestaltet, dass sie sich in das Gesamtkonzept des Lindenhofs einfügen. Wo sich bis in die 1920er-Jahre eine der Ziegeleien des Domkapitels befand, wurden schon nach dem Krieg die ersten männlichen Bewohner mit Behinderungen aufgenommen. Seit 50 Jahren gehört der Lindenhof als Außenstelle der Wohn- und Werkstätten zur Fliedners-Diakonie. Coronabedingt konnte das Jubiläum 2020 nicht gefeiert werden. „Auch in diesem Jahr verzichten wir auf zentrale Veranstaltungen für alle unsere Wohnstätten. Dazu zählt auch das traditionelle Erntedankfest. Dafür werden in den einzelnen Wohngruppen für Abwechslung sorgen“, sagte Lafim-Pressesprecher Olaf Eggert der MAZ.

Von Frank Bürstenbinder