Plaue/ Bensdorf

Es geht einfach nicht voran: Die Planung für einen Radweg entlang der Bundesstraße 1 zwischen Plaue und Neubensdorf ist längst abgeschlossen. Doch einige Grundstückseigentümer blockieren das Bauvorhaben. Nach Angaben des zuständigen Dezernatsleiters Frank Schmidt vom Landesbetrieb Straßenwesen liegen noch nicht alle Bauerlaubnis-Verträge vor.

„Die Erlangung ist hier zum Teil sehr schwer“, sagt Schmidt. Demzufolge steht ein Termin für den Baubeginn des Radweges und der Sanierung des Streckenabschnitts noch in den Sternen. „Es ist sehr schade, da wir was für die Region tun wollen, aber die Grundstückseigentümer sich hier nicht bewegen wollen.“

Baubeginn war 2019 geplant

Seit Jahren ist ein Radweg entlang der viel befahrenen Bundesstraße 1 im Gespräch. Ursprünglich sollte in diesem Jahr nun endlich Baubeginn sein. Die Bensdorfer Gemeindevertreter haben bereits im Oktober vorigen Jahres beschlossen, den kommunalen Eigenanteil im Haushalt für 2019 einzustellen. Es sind rund 155.000 Euro. Das Geld ist für den Neubau von drei Haltestellen am Abzweig Herrenhölzer, in Neubensdorf und am Abzweig nach Woltersdorf.

Auf Nachfragen der Bensdorfer Gemeindevertreter in der jüngsten Sitzung an die Wusterwitzer Amtsdirektorin Ramona Mayer, wann die Bauarbeiten beginnen würden, verwies diese an das Land als zuständigen Bauherren.

Trampelpfad statt Fuß- und Radweg

Es ist ein Trampelpfad, der sich über die mehrere Kilometer lange Strecke entlang der Bundesstraße schlängelt. Er ist meist nur einen halben Meter breit und fungiert als Rad- und Fußweg. Völlig unzureichend für eine Bundesstraße. Ab und an ist er unterbrochen von Pflasterungen. Doch ein Radweg tut bitter Not.

Ab und an gibt es schon ein paar Meter Radweg wie hier am Abzweig nach Woltersdorf. Quelle: JACQUELINE STEINER

Kleine Fortschritte hingegen gibt es beim Bau eines Radweges von der Bundesstraße 1 nach Fohrde entlang der Landesstraße 964. Auch dort müssen sich Radfahrer eine Fahrbahn mit dem Auto- und Lastwagenverkehr teilen. In diesem Jahr soll eine Schrankenanlage bei Fohrde neben dem bestehenden Bahnübergang zwischen Fohrde und Tiekow für diesen geplanten Radweg entstehen. Auch das teilte Frank Schmidt vom Landesstraßenbauamt mit.

Probleme auch an L 964

Doch auch bei diesem für die Verkehrssicherheit wichtigen Bauvorhaben hat der Landesbetrieb Probleme, die nötigen zusätzlichen Flächen entlang der Landesstraße anzukaufen. Es gibt noch ein juristisches Tauziehen um Flächen, die für Ausgleichsmaßnahmen nötig sind. Auch da wird also noch Zeit ins Land gehen, bis die Bagger rollen.

Gut sieht es hingegen nach Angaben des Landesbetriebes für den geplanten Radweg entlang der Landesstraße 94 zwischen Grüningen und Wollin aus. Dort sind bereits im Februar umfangreich Alleebäume gefällt worden.

„Wir werden im Frühjahr 2020 mit dem Radwegebau beginnen“, so Schmidt. Die Landesstraße wird im gleichen Zuge verbreitert. Das Fällen der alten Linden hat auch für Unmut bei Bürgern gesorgt.

Von Marion von Imhoff