Brandenburg/H

Der Fahrer eines Land Rovers verursachte am Mittwochvormittag auf dem Rewe-Parkplatz am Brandenburger Veilchenweg einen Unfall. Anstatt anzuhalten, fuhr er einfach davon. Aufmerksame Zeugen merkten sich das Nummernschild und informierten die Polizei. Die Beamten trafen den Mann zu Hause an und stellten fest, dass der 58-Jährige Alkohol getrunken hatte.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,19 Promille. Der Mann wurde zu einer Blutprobe mitgenommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Gegen den 58-Jährigen wird nun wegen Unfallflucht unter Alkoholeinfluss ermittelt.

Von MAZ