Landesmuseum bietet Online-Ausflug in die Geschichte an

Brandenburg/H

Die Ausstellungstücke im Archäologischen Landesmuseum in Brandenburg an der Havel sind noch mindestens bis zum 10. Januar hinter Schloss und Riegel. Coronabedingt müssen die Besucher draußen bleiben, alle Führungen sind abgesagt.

Auf Ausflüge in die Geschichte müssen Archäologie-Interessierte trotzdem nicht verzichten. Das Brandenburgische Landesamt für Denkmalpflege (BLDAM) bietet jetzt im Internet auf dem Videoportal Vimeo zahlreiche Filme an, die unter der Überschrift „Archäologie in Brandenburg – Momentaufnahmen“ Einblicke in die Arbeit der Archäologen geben.

Die Filme von Thomas Claus, der seit 2006 die Arbeit der Wissenschaftler begleitet, nehmen die Zuschauer mit zu den wichtigsten Ausgrabungen und Forschungen der Brandenburgischen Landesarchäologie.

Mittlerweile sind alle 14 Jahresfilme online verfügbar. Es stehen dabei nicht nur die kompletten Filme auf der Plattform Vimeo bereit, es gibt die Filmbeiträge zudem einzeln zu sehen. Über die Website des BLDAM können diese nach verschiedenen Kriterien recherchiert werden. Geordnet nach Jahren, Fundorten oder Epochen, wird Archäologie vor Ort erlebbar. Das Publikum ist dabei, wenn gebuddelt, gesiebt wird und schließlich kleine und große Schätze aus der Erde geborgen werden – etwa auf dem Flachsberg bei Gortz in Potsdam-Mittelmark oder in Ribbeck und Landin im Havelland.

Filme zu Ausstellungen, zu besonderen Projekten und Veranstaltungen, wie der Archäotechnica, der Archäomusica und der Archäomediale, die immer wieder ein Besuchermagnet für das Landesmuseum im Brandenburger Paulikloster sind, sowie Beiträge zum Ehrenamt in der Landesarchäologie runden das Angebot ab.

Das BLDAM bietet so einen sehenswerten Überblick der Landesarchäologie seit 2006. Die Veröffentlichung neuer Beiträge im Internet wird fortgesetzt – es lohnt sich also, immer wieder vorbeizuschauen.

In den zahlreichen Filmen lassen sich nicht nur Entdeckungen machen, mit denen die eigene Heimatregion historisch neu erlebt werden kann. Geschichtsinteressierte finden zum Beispiel auch Informationen, wie sie ihre Begeisterung für vergangene Epochen unmittelbarer ausleben können. In einem Beitrag werden angehende ehrenamtliche Bodendenkmalpfleger begleitet, die im Rahmen ihrer praktischen Ausbildung in einem bronzezeitlichen Hügel-Gräberfeld bei Bad Belzig im Hohen Fläming unterwegs waren.

Selbst einfach so mit einer Sonde auf Schatzsuche zu gehen, ist nicht erlaubt. Das Brandenburger Landesdenkmalamt bietet deshalb regelmäßig Lehrgänge an, in denen über einen Zeitraum von zwei Jahren das nötige Wissen vermittelt wird.

Nach einer Abschlussprüfung – und dann mit einem offiziellen Ausweis – können die Absolventen dann legal auf die Suche nach Fundstücken gehen, diese dokumentieren und den archäologischen Fachleuten melden. Und vielleicht landen die Funde letztlich sogar im Museum und sind für alle Besucher zugänglich.

Ein weiterer Film des großen Archivs beleuchtet einen anderen Zweig der wissenschaftlichen Arbeit – die experimentelle Archäologie. In einer kleinen Dokumentation wird gezeigt, wie Hans-Joachim Behnke vom Archäotechnischen Zentrum in Welzow im Jahr 2016 zusammen mit seinem Team einen slawischen Einbaum nachbaute. Das Vorbild stammt aus Ziesar und wurde vor etwa 900 Jahren gefertigt. Der neun Meter lange Einbaum aus einem Eichenstamm konnte nach wochenlanger Arbeit zu Wasser gelassen werden und schwamm. Bei der Jungfernfahrt, die bis zur Anlegestelle des Archäologisches Landesmuseums in Brandenburg an der Havel ging, saß unter anderem Olympiasiegerin Birgit Fischer mit im Boot. Die Bootstaufe war der Höhepunkt der Archäotechnica, dem Treffpunkt für experimentelle Archäologie, bei dem traditionelle Handwerkstechniken, von Ziegelherstellung über Schmiedekunst, für die Besucher anschaulich erfahrbar werden.

Von Christine Lummert