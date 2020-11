Die Firma Oxford PV in Brandenburg an der Havel investiert 44 Millionen Euro in den Ausbau des Standortes. Wirtschaftsminister Jörg Steinbach erkennt darin ein deutliches Bekenntnis. Das Land fördert.

So sehen die marktreifen Perowskit-Silikon-Solarzellen aus, die das Unternehmen Oxford PV in Brandenburg/Havel in Serie produzieren will. Quelle: Luca Abbiento