Während sich weit oben die Turmspitze in die Wolken bohrt, macht sich unten am Fuße des kolossalen Bauwerkes Demut breit – und ein schlechtes Gewissen. Wie um Himmels Willen konnte ich mehrfach die Dominsel in Brandenburg/Havel, die „Wiege Brandenburgs“ passieren, ohne dem Ort mit der angemessenen Sorgfalt zu begegnen?

Heute nicht: Der Dom verschluckt uns in einer prächtigen Parallelwelt. Sonnenstrahlen illuminieren bunte Butzenscheiben – wie einen Polylux für die Geschichtsstunde. Das Thema: Ein jahrhundertelanges Schlachten-Epos, als die Havelstadt ein umkämpfter Vorposten der Okkupation von Westen war und sich hier noch die Brandenburg, eine Festung der Slawen aus der Landschaft wuchtete.

Zum Start geht es quer durch Brandenburg/Havel

Nach der Zeitreise verlassen wir das mächtige märkische Monument, mit Mauern breit wie ein Pferdefuhrwerk. Als 948 hier das Bistum Brandenburg gegründet wurde, klirrten Schwerter, weil die Abnahme der Spitzen-Immobilie von den Slawen nicht ganz reibungslos klappte – nun unbeschwert Geschirr, bei einem kulinarischen Bedarfshalt. Es gibt Kaffee und Kuchen beim Picknick. Wir fräsen uns langsam durch die Havelperle – die Landpartie von Brandenburg an der Havel über das Kloster Jerichow in die Kaiserstadt Tangermünde beginnt mit einer Stadtrundfahrt.

Die rund 70 Kilometer lange Tour hat am Bahnhof in der Havelstadt begonnen: Die Fahrt über den Vorplatz der Station ist wie eine Art Stapellauf für die MAZ-Radserie 2021, den weit ausgebreiteten Wasserarmen entgegen, zwischen denen sich ein Schweif Sehenswürdigkeiten elegant ausbreitet. Im Nordwesten der Stadt befahren wir Neuland: Das Häusermeer löst sich in Feldern und Wäldern auf, der weiße Fleck auf unserer Landkarte füllt sich. Die Stadtteile hier heißen Butterlake und Bohnenland, die Bäche Eisen- und Schlangengraben. Wir rasten an einem der vielen idyllischen Rastplätze am Bohnenländer See, der sich zwischen Hügeln und Wäldern in die Landschaft streckt, so wie ihn die letzte Eiszeit geschaffen hat. Tea-Time im Bohnenland, beim radtouristischen Frühlingserwachen.

Die erste große Tour des Jahres ist wie das erste Rendezvous, damals, mit Pickeln auf der Nase und Puckern im Herzen, als noch Beverly Hills Cop im Kino und im Stahlwerk Brandenburg die Hochöfen liefen – es läuft nur viel flüssiger, dank des exzellent asphaltierten Radweges Richtung Pritzerbe.

Seilfähre nach Kützkow bringt maritimes Flair

Es ist nun schon Nachmittag, der Zeitplan pulverisiert – aber wir sind nun mal kein Rad-Rennstall, sondern eher ein Trödelladen und eigentlich ist es wie immer: Es ist noch viel Radtour übrig und ziemlich wenig Tag. Das Kopfsteinpflaster des schönen Landstädtchens glänzt silbrig in der Sonne. Unten an der Fähre tanzen die Strahlen auf der Havel. Am Straßenrand steht eine Infotafel mit der Überschrift „Entdeckungen im Havelbogen“: Auch Pritzerbe, eine der ältesten Städte der Mark, gehörte zu den strategisch wichtigen Punkten der Auseinandersetzung zwischen Slawen und den aus dem Westen drängenden Eroberern, die erst die Christianisierung vorschoben und sich dann als Herrscher hinterher.

Die Seilfähre zieht uns über den Strom, der hier breit ist wie zwei Fußballfelder, es geht trotzdem viel zu schnell: Nach ein paar maritimen Momenten, einem schönen Hauch von Seefahrt, haben wir übergesetzt nach Kützkow. Die Reise durch das Zweistromland – den keilförmigen Streifen zwischen Havel und Elbe – beginnt. Wind und Weite werfen sich uns entgegen auf einer Plattenweg-Allee nach Bahnitz. Plötzlich stehen wir auf dem Dorfanger vor einer winzigen, urigen Kirche, als sei dem lieben Herrgott der Bauplan eingelaufen oder als habe ein pfiffiger Tourismus-Experte einen Gegenpol zum gewaltigen Brandenburger Dom setzen wollen: Kontraste ziehen ja immer. An einer Seitenwand steht, dass die Kirche, die in der DDR errichtet wurde, vermutlich die kleinste Kirche Deutschlands ist, in der regelmäßig Gottesdienste gehalten werden. Es ist immer so eine Sache mit Superlativen, aber kleiner kann eine Kirche eigentlich nicht sein, wenn auch noch ein paar Gemeindemitglieder mit reinpassen sollen, was ja der Sinn einer Predigt ist.

Pause auf dem Milower Berg

Wir rollen nach dem Zwischenstopp Richtung Milower Berg, der in der Landschaft thront wie die Schlagsahne auf einer bestens bestückten Torte. Noch ein paar Schritte durch einen Kiefernwald zum 71 Meter hohen Gipfel – dann weitet sich die Szenerie, wie in einem Lichtspieltheater, in dem sich der Vorgang öffnet und großes Kino beginnt: Sonnenstrahlen streicheln das Land Brandenburg, Dächer leuchten, Pferde weiden auf einer Koppel und Wolken gleiten vorüber beim verklärten Blick auf das große Ganze. Durch eine Sichtschneise schimmert im Norden hinter den Havelauen der Rathenower Bismarckturm, im Süden glänzt der Wasserturm in Kirchmöser in der Ferne und auf dem Berg der ausladende Picknicktisch, aus schwerem, poliertem Granit.

Eine gewisse Trägheit macht sich breit: Ein typischer Nachmittags-Hänger, befeuert von drei Stunden im Sattel und dem Rundum-Sorglos-Paket auf dem kleinen Plateau, das wirkt wie eine Wärmestube für Körper und Geist. Wir genießen Reisestullen und die Weitsicht, das Auge isst mit: Mit einem Fernglas müsste man tief im Westen die Doppeltürme des Klosters Jerichow sehen können, das nächste Zwischenziel, kurz hinter der Grenze zu Sachsen-Anhalt.

Nach der Essenspause sitzen wir wieder fest im Sattel und kommen in die Gänge, dort, wo sich Milower- und Jerichower Land vermischen. Wir fliegen los, durch das Licht, strampeln den Winter und die dunkle Jahreszeit ab wie die alte, schrundige Haut einer Schlange – als wäre man von einer Tiefkühltruhe direkt in ein Solarium gesprungen. Es riecht nach Wald, und das Land erzählt seine Geschichte – Stück für Stück setzt sich das historische Bild zusammen, wie ein Puzzle: Ein gigantisches Wimmelbild, weil es von Sehenswürdigkeiten und geschichtsträchtigen Orten nur so wimmelt.

Willkommen in Ostelbien

Historisch gesehen strampeln wir gerade durch Ostelbien, was nach einem Königreich in „Der Herr der Ringe“ klingt, nach der Heimat der Elbenvölker. So, als sei J. R. R. Tolkien, der große Meister der Fantasy-Literatur, hier langgeradelt. Ohnehin ist die Gegend gespickt mit mystisch angehauchten Namen – der große Namensforscher Professor Jürgen Udolph hätte hier seine Freude. Gleich um die Ecke liegt Zabakuck – nur zwei Buchstaben von Habakuk entfernt, dem biblischen Propheten. Jerichow klingt nach Jericho am Ufer des berühmten Jordanflusses und die höchste Erhebung des Landkreises ist der Jerusalemberg, fällt mir ein, als wir bei Klein-Mangelsdorf entlangfahren. Die Türme des Klosters Jerichow bohren sich nun schon ganz deutlich in die Horizontlinie.

Norddeutschlands ältester Backsteinbau empfängt seine Besucher hanseatisch unterkühlt, im riesigen Kirchenschiff legt man ab zur nächsten Zeitreise. Es geht wieder zurück in die Epoche, als hier vor 1000 Jahren die Kampflinie verlief – auch Jerichow war Frontgebiet, auf einer Anhöhe liegen die Reste einer Slawenburg. 1144 wurde das Kloster gegründet, mit seinen gewaltigen Bauten – vier Jahre später wurde es wegen des Marktlärms vor die Stadt verlegt. Es muss ein buntes Treiben gewesen sein auf dem Markt, wir treiben auf dem Elberadweg mit wenig Knoten Richtung flussabwärts.

Eine gewaltige Brücke über die Elbe bereitet den Empfang in Tangermünde. Quelle: Lars Sittig

Gegenwind. Der gewaltige Strom schiebt ruhig seine Wassermassen Richtung Nordsee, ein glitzerndes Band und auch auf dem Radweg ist alles gut im Fluss. Bei Tangermünde spannt sich eine gewaltige Brücke über die Elbe. Auf dem Bauwerk thront eine geschwungene Stahlkonstruktion – als wolle sie den Bogen schlagen zum Ausgangspunkt der Tour: Die Altmark, die hier beginnt, wird wegen ihrer besonderen Bedeutung bei der Entstehung der Mark Brandenburg (Gründung 1157 durch Albrecht den Bären) ebenfalls von manch einem Historiker als ihre Wiege bezeichnet.

Am Ziel: Tangermünde wartet mit prachtvollen Bauten

Tangermündes Backstein-Stadtmauern schimmern rötlich in der Abendsonne. Die gewaltigen, steilen Befestigungsanlagen verströmen einen Hauch von Hogwarts aus den Harry-Potter-Romanen – auch J.K. Rowling scheint hier eine Runde gedreht zu haben. Die Steinwälle und Wachtore, die sich vor den Angreifern auftürmten, dürften eine enorme abschreckende Wirkung ausgelöst haben. Wir streifen durch die Gassen der Stadt. Die Liste der Sehenswürdigkeit ist lang wie ein Fernradweg, prachtvolle Bauten sorgen für eine Kulisse wie aus einer Märchenfilmproduktion: Tangermünde ist keine Stadt, sondern ein Ereignis.

Die schwer gesicherte Hansestadt war im 14. Jahrhundert zeitweilig sogar zum Zweitsitz von Kaiser Karl IV. aufgestiegen. Am Abend stapfe ich die Treppe hoch, mit einem ordentlichen Muskelkater an Bord: Ein wenig fühle mich, als wäre ich mit einer Streckbank auf Rädern durch das Land geradelt, die Oberschenkel Heißluftballons und trotzdem freue ich mich schon darauf, wieder loszufahren und abzuheben, irgendwo weit draußen in Brandenburg.

Die Strecke im MAZ-Schnellcheck:

Start- und Zielpunkt/Anbindung an den ÖPNV: Die Tour beginnt am Bahnhof in Brandenburg an der Havel und endet am Bahnhof in Tangermünde. Beide Stationen sind mit der Regionalbahn gut erreichbar. Die Fahrtzeit von Potsdam-Hauptbahnhof in die Havelstadt beträgt mit der schnelleren Zugvariante lediglich rund 20 Minuten. Die Fahrt von Tangermünde nach Potsdam-Hauptbahnhof dauert zwei Stunden und 47 Minuten, nach Berlin-Hauptbahnhof rund 120 Minuten. Die Züge nach Brandenburg an der Havel fahren im 30-Minuten-Takt.

Anschlussmöglichkeiten ans Radwegenetz: Von Tangermünde verläuft der Elberadweg weiter nach Norden bis zur Mündung des Flusses in die Nordsee. Es gibt außerdem eine Reihe regionaler Radrouten wie den Altmark-Rundkurs – die Elbestadt ist an ein gut ausgebautes Knotenpunkt-Wegweiser-System angeschlossen, das sich in alle Himmelsrichtungen ausbreitet. Durch Jerichow verläuft außerdem die Straße der Romanik (Richtung Hansestadt Havelberg und Magdeburg).

Teil 1 der Landpartie: Von Brandenburg/Havel zur Dorfkirche in Vieritz. Quelle: Google Maps

Der Schwierigkeitsgrad: Die Landpartie ist mit ihren 66 Kilometern Länge (Landstraßen-Variante 72 Kilometer) eine sportliche Herausforderung, für den Ausflug als Tagestour ist ordentliche Fitness notwendig. Mit einem E-Bike dürfte die Tour an einem Tag problemlos zu schaffen sein. Wenn möglich, ein Wochenende für den Ausflug einplanen, um genug Zeit für den Besuch der vielen sehenswerten Orte zu haben.

In Milow können die Tour verkürzt und die Bahnhöfe im nahegelegenen Premnitz oder in Rathenow für die Heimreise angesteuert werden. Der Untergrund der Radwege ist größtenteils gut befahrbar – allerdings müssen auf einigen Teilstücken vor Jerichow Landstraßen genutzt werden. Es gibt dort die Alternative, über Wald- und Feldwege zu fahren, die sind allerdings teilweise Schiebestrecken. Es gibt kaum Steigungen und Abfahrten auf der Strecke, Gegenwind auf dem Radweg auf dem Elbedeich kann aber zu einem erschwerenden Umstand werden (Vorhersagen für Windstärke und Richtung gibt es beispielsweise auf wetter.de).

Ob die Tour für Kinder geeignet ist, muss individuell entschieden werden. 66 Kilometer (Fahrtzeit fünf bis sechs Stunden, Route mit Wald- und Pilgerweg), 72 Kilometer (mit Landstraßen-Abschnitten im Jerichower Land). Bahnhof Brandenburg/Havel – Butterlake – Bohnenländer See – Fohrde – Pritzerbe (Stadt Havelsee) – Kützkow – Bahnitz – Jerchel – Milow – Vieritz – Galm (mit Landstraße Zollchow) – Großwulkow (mit Landstraße über Briest und Kleinmangelsdorf) – Jerichow – Bahnhof Tangermünde.

Die Strecke: Die MAZ-Landpartie führt vom Bahnhof in Brandenburg an der Havel zunächst zur Dominsel, dann durch die Stadt Richtung Butterlake. Zum Pavillon am Bohnenländer See führt ein Waldweg, der rechts an einem Parkplatz hinter Butterlake abbiegt. Nach Pritzerbe und zur Havelfähre geht es auf einem straßenbegleitenden, asphaltierten Radweg. Die Fähre nach Kützkow verkehrt das ganze Jahr und legt neben festen Abfahrtszeiten nach Bedarf ab – die Preise und die Fährzeiten können im Internet auf www.amt-beetzsee.de abgerufen werden.

Von Kützkow geht es über Routen des regionalen Rad-Knotenpunktsystems über Bahnitz nach Jerchel (gut befahrbare Plattenwege), von dort auf einem straßenbegleitenden Asphaltweg nach Milow und zum gleichnamigen Berg mit einem sehr schönen Picknickplatz. Nach Vieritz führt von hier ein Weg durch den Wald (Plattenweg und gut bis ordentlich befahrbarer Waldweg). Auf dem Teilstück nach Jerichow kann man nun wählen zwischen autofreien, unbefestigten Wegen und Landstraßen (Vieritz – Zollchow – Galm) – als Alternative für dieses Teilstück kann man auch eine Strecke mit einem teilweise etwas schwierigen, aber unter dem Strich beim Test ordentlich befahrbaren Waldweg wählen.

Die Route ist Teil eines frisch eingeweihten Knotenpunkt-Radwegesystem im Jerichower Land. Vom Knotenpunkt 66 hinter Galm geht es auf einem teilweise recht holprigen Plattenweg nach Großwulkow. Auf Abschnitten des regionalen Radknotenpunkt-Netzes kann man nun über Briest und den Knotenpunkt 45 auf Landstraßen nach Klein Mangelsdorf fahren, dann auf einem straßenbegleitenden Radweg nach Jerichow. Als autofreie Alternative gibt es den St. Jakobus-Pilgerweg von Großwulkow nach Jerichow – dieser Abschnitt ist aber teilweise sehr uneben und eher eine Schiebestrecke. Vom Kloster Jerichow nach Tangermünde geht es auf dem exzellent ausgebauten Elberadweg mit mehreren schönen Rastplätzen ans Ziel.

Hier gibt es die Route zum Nachfahren bei Komoot – einmal in der etwas kürzeren und einmal in der etwas längeren Version.

Sehenswürdigkeiten: Die Tour führt durch sehr schöne Landschaften wie die Havelauen oder die Elbe-Flusslandschaft. Sie ist außerdem gespickt mit Sehenswürdigkeiten und bietet einen tiefen Einblick in die regionale Geschichte – von der Dominsel in Brandenburg an der Havel über das Kloster Jerichow bis zur Kaiserstadt Tangermünde mit ihren gewaltigen Befestigungsanlagen.

Brandenburg an der Havel und Tangermünde gehören zu den Städten mit den spannendsten und imposantesten historischen Stadtkernen in Norddeutschland. Das für die Mark namensgebende Brandenburg, dass als auch als deren Wiege bezeichnet wird, dokumentiert diese besondere historische Rolle auch durch Bauwerke aus der „Gründerzeit“.

Brandenburg/Havel: Auf der Dominsel, dem ältesten Siedlungskern der Havelstadt, befindet sich unter anderem der Dom St. Peter und Paul. Im Kloster St. Pauli ist das Archäologische Landesmuseum mit rund 10.000 archäologischen Fundstücken untergebracht. In der Stadt gibt es viele sehenswerte Bauwerke, vom Roland bis zu diversen Tortürmen, zudem sorgen viele Wasserläufe und Parkanlagen für ein ganz besonderes Flair.

Willkommen in Tangermünde. Das Ziel der Landpartie ist erreicht. Quelle: Lars Sittig

Tangermünde: Bereits von weitem sticht die Backstein-Stadtmauer mit gewaltigen Türmen, Toren und Wänden ins Auge. Auch innerhalb der Befestigungsanlagen reihen sich prächtige Sehenswürdigkeiten aneinander – vom historischen Rathaus Tangermünde (mit Heimatmuseum), der St.-Stephans-Kirche, bis zu Wehrtürmen und vielen denkmalgeschützten Gebäuden. Tiefer eintauchen in die Historie können Besucher in den Museen, durch Infotafeln, Denkmäler und Gedenkstätten. Die Stadt sorgt für ein glanzvolles Finale der Landpartie.

Kloster Jerichow: Das 1144 gegründete Kloster Jerichow – nur wenige Kilometer südlich von Tangermünde gelegen – gehört ebenfalls zu den Zeitzeugnissen der brachialen Veränderungen, als das slawische Gebiet von Westen erobert wurde. Die Stiftskirche St. Marien und St. Nikolaus zählt zu den ältesten Backsteinbauten in Norddeutschland – ihre beiden Türme sind Wahrzeichen und Fixpunkt zugleich. Unweit entfernt stand früher ebenfalls eine Slawenburg, die Überreste sind als Bodendenkmal ausgewiesen.

Die Landschaft während der gesamten Tour ist ebenso reizvoll wie abwechslungsreich: Der erste Abschnitt auf dem Havel-Radweg streift die Bohnenland-Görden-Rinne mit dem schönen Bohnenländer See, Pritzerbe ist eine schöne Landstadt mit viel Charme und Kopfsteinpflaster – die Seilfähre nach Kützkow sorgt für einen Hauch See-Atmosphäre. Naturschönheiten sind beispielsweise der Milower Berg mit einem tollen Panoramablick und die Marqueder Erdelöcher.

Weitere Sehenswürdigkeiten: In Bahnitz steht auf einem sehr schönen, liebevoll gestalteten Dorfanger die vermutlich kleinste Kirche Deutschlands, in der regelmäßig Gottesdienste abgehalten werden, vor Großwulkow befindet sich der Rastplatz „Hügelgräberfeld“ mit spannenden Infotafeln. In vielen Dörfern gibt es schöne Kirchen. Wie immer warten viele kleine und größere Entdeckungen und viel Natur am Wegesrand.

Einkehrmöglichkeiten: Es gibt auf der gesamten Tour diverse Einkehrmöglichkeiten. Auf der Strecke befinden sich aber auch viele schöne Orte, um zu picknicken – beispielsweise am Pavillon am Nordufer des Bohnenländer Sees, auf dem Milower Berg oder beim Hügelgräberfeld Havemark. Die Freifläche auf dem Gipfel des Milower Berges mit einem Panoramablick weit ins Land ist mit einem großen Picknicktisch bestens für eine Pause geeignet.

Bademöglichkeiten: An der Strecke befinden sich mehrere sehr schöne Badestellen, unter anderem an der Havel in Bahnitz. Auch im Bohnenländer See und den Marqueder Erdelöchern kann sich abgekühlt werden.

MAZ-Tipp: Viel Zeit nehmen und sich vor der Tour mit der regionalen Geschichte beschäftigen. Wenn möglich, die Landpartie auf zwei oder sogar drei Tage ausdehnen und tief in die Historie und die spannende Region eintauchen. Ein Picknick mit Fernsicht auf dem Milower Berg lohnt sich.

Von Lars Sittig