Brandenburg/H

Am Wochenende haben Unbekannte in Brandenburg/Havel die Wahlplakate zweier Parteien zerstört.

In der Nacht zu Sonntag wurden nach Polizeiangaben mehrere in der Altstadt aufgehängte Wahlplakate zur Landtagswahl am 1. September mit schwarzer und grüner Farbe besprüht und somit unkenntlich gemacht.

Bereits in der Nacht zu Samstag hatten Unbekannte in der Neustadt Wahlplakate einer anderen Partei zerrissen. Die Polizei hat in der Summe 18 zerstörte Plakate sichergestellt und Strafanzeigen aufgenommen.

Von MAZ