Brandenburg/H

Gedämpfte Musik, Stimmengewirr, entspannte Stimmung, ganz viele Licht- und Giltzerpunkte in der einbrechenden Nacht auf dem Burghof des Doms. Der Besucher könnte sich auf einem Adventsmarkt wähnen – dagegen sprechen die Temperaturen von noch 30 Grad Celsius um 20.30 Uhr und das Datum. Am letzten Augustabend 2019 war erstmals eingeladen zur Langen Nacht am Dom.

Und es kamen weit mehr als 500 Interessierte. Die einen kauften Kuchen oder Schmalzstullen bei den Schülern des Domgymnasiums, die sich vom Erlös ihre nächste Abiturfeier finanzieren wollen. Andere gönnten sich Wein, den der Dom-Förderverein verkaufte. Im Amt für Kirchliche Dienste AKD konnten sich die Menschen über Möglichkeiten des ehrenamtlichen Engagements vom „Zuhören“ bis zum „Rasenmähen“ informieren.

Lichterglanz und Gemütlichkeit. Quelle: André Wirsing

Es waren die scheinbaren Gegensätzlichkeiten, die den Abend spannend machten: Das Fliedners-Team beispielsweise zeigte zuerst das Theaterstück „Turbulente Märchenstunde“, um dann mit dem Auftritt der Trommelgruppe in Sachen Lautstärke richtig einen draufzulegen. Gleichzeitig sorgten Fliedners beim Ausstatten des Burghofes mit ihren Palettenmöbeln und den überdimensionierten glitzernden Glas-Windlichtern für die besondere Atmosphäre.

Schade nur, dass die Domevents-Gastronomie beide Lokale in der Remise und in der Nordklausur samt Friedgarten mit privaten Feiern blockiert hatte, statt ihre Leistungsfähigkeit einem breiten Publikum zu demonstrieren. Dafür sprangen andere ein, selbst die Dom-Grundschüler verkauften selbstgemachte Pizza.

Das Thema „ Adventsmarkt“ war dennoch Gesprächsstoff. Der Dom sucht händeringend Formate, mit denen das Integrieren ins Stadtleben besser gelingt. Sommermusiken und Kirchenkatze sind längst erfolgreiche Reihen, die Vortragsserien nur teilweise.

Domkurator Cord-Georg Hasselmann denkt in der Tat über eine mehrtägige Veranstaltung in der Vorweihnachtszeit nach, „allein uns fehlt personelle Power“. Dennoch wolle man es versuchen. Auch Dom-Geschäftsführer Manuel Asmus hat die Idee noch nicht verworfen, man dürfe nur Formaten wie in Sankt Gotthardt keine Konkurrenz machen.

Von André Wirsing