Mit Frauenpower: Das ehemalige Opelgelände ist nun komplett

Exakt 29,4 Hektar umfasst das Gewerbegebiet auf dem ehemaligen Opelgelände an der Spittastraße in Brandenburg an der Havel. Nunmehr ist es komplett vermarktet, die allerletzten 27.489 Quadratmeter hatte sich die Firma Lange & Töchter GmbH Internationale Transporte gesichert.

Halle war Herausforderung

Die Halle mit 3000 Quadratmetern Fläche dient zum Zwischenlagern des Transportguts für die Kunden. Quelle: Jacqueline Steiner

Im Jahr 2018 gelang es, das Grundstück von der Treuhandliegenschaftsgesellschaft TLG zu erwerben, am 6. Mai 2019 war Baubeginn. Herzstück ist die riesige Halle von 100 mal 30 Metern und einer Höhe bis zu acht Metern. Daran schließen sich noch die Wartungshalle, Waschanlage sowie das Gebäude mit Verwaltung und Sozialtrakt an. Auf dem Außengelände wurden Stellplätze für die 20 Zugmaschinen und 30 Auflieger befestigt.

Die Halle sei schon eine Herausforderung gewesen, sagt Dennie Treutler vom hiesigen Planungs- und Ingenieurbüro SEW. „Jeder der über 30 Meter durchgehenden Dachbinder aus Beton wiegt immerhin 22 Tonnen. Davon haben wir 15 in der Logistik- und zwei in der Wartungshalle. Die vorgefertigten Teile kommen aus dem BWB-Betonwerk in der Nachbarschaft, da waren zum Glück die Wege nicht so lang.“

Sieben Monate für Millionenprojekt

Sieben Monate Bauzeit dauerte das Projekt. Quelle: Jacqueline Steiner

In nur sieben Monaten wurde das Millionenprojekt bis zum 20. Dezember realisiert. Noch im alten Jahr war die Firma arbeitsfähig, jetzt am Sonnabend gab es die offizielle Betriebseröffnung. Am 1. Februar 1990 hat Vater Joachim Lange das Transportunternehmen gegründet, vor knapp sechs Jahren hat er es an seine drei Töchter übergeben. Romy Lange ist Geschäftsführerin, Anne Möhring Prokuristin, die dritte Schwester arbeitet andernorts.

Der alte Unternehmenssitz am Elisabethhof 15 war längst zu klein, zudem nur gemietet. Jetzt wurde Eigenes geschaffen, Romy Lange gilt bei der städtischen Wirtschaftsförderin Dorit Stawecki längst als Vorzeige-Unternehmerin, wenn es gilt, Frauen für Selbstständigkeit und Firmengründung zu begeistern.

Vater kommt nur noch zum Gucken

Mittlerweile „schmeißt sie den Laden“, Vater Joachim kommt nur noch zum Vorbeischauen, der 64-Jährige steigt auch nicht mehr selbst ins Führerhaus. Das hat er bis 2015 noch gemacht, wenn mal Not am Mann war. Selbst seine Ehefrau Christine hat den erforderlichen Lkw-Führerschein. „Wir sind dann manchmal am Wochenende los, und wenn meine Lenkzeit ausgereizt war, hat sie sich die letzten zwei Stunden hinters Lenkrad geklemmt“.

Auch wenn der Senior weiß, dass die „romantischen“ Fernfahrerzeiten heute vorbei sind, kann er doch ein paar Highlights aus den vergangenen drei Jahrzehnten erzählen: Mitte der 1990er-Jahre haben seine Leute NVA-Restbestände nach Neapel gefahren. „Da durften die Fahrer nicht aussteigen, es musste immer ein Aufpasser dabei und das Auto verschlossen sein. Selbst Codewörter waren zu benutzen. Da hätte ich nicht dabei sein wollen.“

Dabei war er aber auf einer Tour für ZF ins finnische Uusikaupunki, als auf dem Meer Windstärke 12 herrschte und die Fähre drohte, nicht rechtzeitig zu Weihnachten daheim zu sein.

Pakete im Palettenkasten

Auch ist die Episode längst Firmenlegende, als nicht alle Pakete auf die Lkw-Ladefläche des 40-Tonners passten. Da wurden die letzten eben noch in die Kästen gepackt, in denen sonst die leeren Europaletten unterkommen.

Geschichten aus Kärnten

Und für diejenigen, die sich über deutsche Bürokratie aufregen, hält Joachim Lange noch eine schöne Geschichte aus Österreich parat: Einer seiner Fahrer hat 2001 kurz vor der Euro-Einführung vermeintlich die falsche Fahrspur am Grenzübergang benutzt, und der Spediteur sollte 5,50 Mark zahlen. Das verweigerte dieser, später stieg die Strafe erst auf 400, dann auf 1900 Euro. Joachim Lange war sogar bereit, die angedrohte Erzwingungshaft in Österreich anzutreten. Dann nahm er sich einen Anwalt aus der Nachbarrepublik. Zwei Jahre später nahm die Posse ein Ende: Freispruch. Der Anwalt konnte nachweisen, dass die Fahrspuren irreführend ausgewiesen waren. Der Polizist, der damals den Strafzettel ausstellte, gab schließlich zu, dass das „Vergehen“ lächerlich war. Und Joachim Lange konnte nachweisen, dass er seine Fahrer regelmäßig mit Hilfe des „Handbuchs für den internationalen Güterkraftverkehrs“ belehrt hat.

Entspannte Baustelle

Zum Glück sind die deutschen Behörden manchmal entspannter. Bei Umzug und Neubau jedenfalls lief alles glatt. „Es war eine ganz entspannte Baustelle, wir konnten Super-Firmen verpflichten“, sagt Romy Lange. Und die letzte Bauphase konnte halb Brandenburg live verfolgen: Seit dem 5. Dezember 2019 verläuft die Umleitungsstrecke für die gesperrte Brücke „20. Jahrestag“ direkt neben dem Firmengelände in der Spittastraße.

Von André Wirsing