Langerwisch fordert Videoüberwachung an öffentlichen Plätzen in Brandenburg an der Havel

Demolierte Bahnhöfe, verdreckte Plätze, Sachbeschädigungen: Brandenburg an der Havel hat ein Vandalismusproblem. Die Freien Wähler fordern nun, genauer hinzuschauen – auch mittels Videoüberwachung.