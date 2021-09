Langfinger bei Rossmann gefilmt: Polizei sucht Parfum-Dieb

Brandenburg/H

Die Polizei in Brandenburg an der Havel sucht einen Mann, der im Rossmann-Markt in der Hauptstraße in Brandenburg an der Havel „hochwertige“ Parfums gestohlen haben soll. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, soll der bislang Unbekannte bereits im April in dem Laden auf Beutetour gewesen sein – und das gleich an zwei Tagen. Demnach sei der Mann am 13. und 15. April dieses Jahres in dem Markt unterwegs gewesen und habe sich im Parfum-Regal bedient. Er verließ laut Bericht ohne zu bezahlen den Laden und verursachte so einen Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Polizei fragt nun, wer den von der Überwachungskamera gefilmten Mann kennt. Hinweise zu seiner Identität nimmt die Polizeiinspektion Brandenburg an der Havel unter der 03381/5600 entgegen. Alternativ kann das Bürgerportal unter www.polizei.brandenburg.de oder polbb.eu/Hinweis genutzt werden.

Von MAZ