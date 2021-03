Laptop geraubt oder gekauft? Polizei ermittelt in rätselhaftem Fall in Brandenburg/Havel

Brandenburg/H

Ein Mann soll einem anderen Mann in Brandenburg an der Havel einen Laptop geraubt haben. Das sagt das vermeintliche Opfer und erstattet eine Anzeige bei der Polizei. Dann erscheint der angebliche Räuber mit dem Computer auf der Wache und erklärt den Beamten, dass er das Gerät von dem Mann gekauft habe.

Welche Variante ist die richtige? Das müssen jetzt die Ermittler der Kripo herausfinden, die diesen rätselhaften Fall übernommen haben, wie Polizeisprecher Oliver Bergholz von der Direktion West in Brandenburg an der Havel am Mittwochnachmittag mitteilte.

Mann erstattet eine Anzeige

Demnach erstattete am Dienstagnachmittag ein Mann eine Anzeige bei der Polizei und erklärte den Beamten, er sei an der Straßenbahnhaltestelle Betriebshof Hohenstücken in der Rathenower Landstraße überfallen worden. Er gab an, dass er „von hinten gewürgt und ihm zeitgleich ein mitgeführter Laptop entwendet wurde“, berichtet Oliver Bergholz. „Als die Beamten kurz darauf im Nahbereich nach den beschriebenen Tätern suchten, konnten diese die jedoch nicht mehr feststellen“, so der Polizeisprecher weiter.

Tatverdächtiger stellt sich der Polizei

Etwas später sei dann einer der Tatverdächtigen in der Inspektion erschienen und habe seine Version der Geschichte vorgetragen. Er habe nämlich erfahren, dass gegen ihn wegen Raubes ermittelt werde. „Mit glaubhaften Argumenten gab er an, den Laptop vom Geschädigten gekauft zu haben“, schilderte Bergholz die Aussage des Mannes.

Weil dieser jedoch keinen Eigentumsnachweis vorzeigen konnte, hätten die Beamten den Computer sichergestellt. „In der Sache eröffneten sich weiter und weiter viele Ungereimtheiten, die nun im Rahmen polizeilicher Ermittlungen geklärt werden müssen“, so der Sprecher. Die Kripo hat übernommen.

