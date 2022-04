Brandenburg/H

Zwei Mädchen im Alter von 12 und 13 Jahre mussten am späten Samstagabend in Kirchmöser in einem Rettungswagen notärztlich behandelt werden. Sie hatten sich auf einem verwilderten Gartengrundstück am Wusterauer Anger aufgehalten. Dieses war mit einer Gartenlaube bebaut, die bisher von Jugendlichen als Treffpunkt genutzt wurde. Aus bisher unbekannten Gründen fing ein Sofa an zu brennen.

Mädchen wollten selbst löschen

Bei dem Versuch die Couch selbst zu löschen, zogen sich die Mädchen eine Rauchgasvergiftung zu, waren jedoch ansprechbar. Beide wurden nach der Erstversorgung ins Klinikum gebracht. Die Eltern waren ebenfalls zum Brandort geeilt. Die Laube brannte vollständig nieder, auch ein Schuppen auf dem Nachbargrundstück wurde in Mitleidenschaft gezogen. Jetzt muss die Kriminalpolizei die genauen Umstände des Vorfalls herausbekommen.

Von Frank Bürstenbinder