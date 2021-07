Brandenburg/H

In der Nacht zu Mittwoch meldete sich ein Anwohner aus der Friesenstraße in Brandenburg bei der Polizei. Nachbarn hatten gegen 0.30 Uhr laut Musik gehört. Anrückende Beamte überprüften das und lokalisierten die Störenfriede in einer Wohnung in der nahen Gutenbergstraße. Die Polizisten klingelten und sagten dem Wohnungsinhaber, er solle die Musik leiser drehen. Der Mann kam dieser Aufforderung nach, die Nachbarn konnten in Ruhe weiterschlafen.

Von MAZ