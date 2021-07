Leben mit Krebs: Lothar Altenkirch aus Golzow macht Menschen Mut

Golzow

Lothar Altenkirch will leben und jeden Tag genießen. Im Alter von 18 Jahren erfährt der Golzower, dass eine Krankheit seine Wirbelsäule angreift. Die Diagnose seines Arztes lautet: Krebs im Endstadium.

Schmerzen bei jeder Bewegung

Der Mediziner teilt ihm mit, dass er ein Lymphom am Hals und noch drei Monate zu leben hat. Weil jede Bewegung schmerzt und er kaum noch Hunger hat, nimmt er über Wochen ab, wiegt bei einer Körpergröße von 1,82 Metern noch 39 Kilogramm. Lothar Altenkirch sitzt im Rollstuhl und nimmt den Spiegel in der Wohnung ab, weil er sein Bild nicht mehr ertragen kann.

Schock nach der Diagnose

Er denkt nach und kommt zum Entschluss, dass Aufgeben keine Option sein kann, sein darf. „Die Diagnose Krebs war für mich ein großer Schock. Ich dachte immer wieder darüber nach, was ich in meinem Leben alles noch nicht getan und erlebt habe. Das hat mich motiviert und mir neue Kraft gegeben. Es kostet Überwindung, immer wieder aufzustehen, vor allem, wenn man sich schlapp und niedergeschlagen fühlt“, sagt der Hobbyläufer.

Hoffnung auf Lesetour

Er hofft auf eine Lesetour mit seinem Buch „Diagnose: Marathonläufer: Ein autobiografischer Roman“, will von seiner Krankheit berichten, in Golzow, Brandenburg an der Havel, Berlin und der Welt.

Von Rückschlägen, den Unverträglichkeiten der Medikamente, neuen Krebsdiagnosen und Therapien, Zeiten, in denen alles sinnlos erschien und von Momenten, die ihm vorkommen wie Licht am Ende des Tunnels. „Aufzustehen klappt nur, wenn man einen Plan hat, der zu einem Ziel führt“, sagt Lothar Altenkirch. Dann erzählt er von einer Begegnung, die sein Leben verändert.

Bild von New York

Während einer Untersuchung in den Pausen seiner Chemotherapie sitzt er im Zimmer eines Arztes in der Berliner Charité. Der Mediziner hat in seinem Zimmer eine Urkunde des New-York-City-Marathons aufgehängt. Für Lothar Altenkirch ist das ein Zeichen, denn schon als Kind träumte der Golzower von einer Reise nach New York.

Lothar Altenkirch hat am New-York-City-Marathon teilgenommen. Quelle: privat

Der Golzower lernt das Laufen neu, trainiert seine Ausdauer. Er joggt entlang der Golzower Plane, bis nach Bad Belzig, träumt von Marathonläufen und tritt schließlich bei Marathons in Hamburg, Berlin und New York an. Er absolviert eine Lehre zum Bürokaufmann, lernt Frauen kennen und verliebt sich.

„Ich werde immer wieder alles geben, trotz Schmerzen und Rückschlägen. Es gibt so viele Menschen, die ihre Zeit wegwerfen und das am Ende des Lebens bereuen. Ich will es anders machen“, sagt er.

Langzeitfolgen der Erlrankung

Die Krankheit verändert ihn. Er fragt sich, wie er leben will, kauft weniger ein und ernährt sich vegan. Der Golzower achtet auf die Signale seines Körpers und legt Pausen ein. Heute ist er 30 Jahre alt und kämpft erneut mit den Langzeitfolgen seiner Krebserkrankungen, Schwächeanfällen und Konzentrationsstörungen. Leberschäden und Rückenschmerzen bestimmen seinen Alltag, sein Gesundheitszustand ist ein Auf und Ab.

Trotzdem ist sein Ziel klar: Er will Menschen Mut machen, ihr Leben auch mit Problemen zu meistern. Lothar Altenkirch hat sechs Chemo-Zyklen und einer Stammzellentransplantation überstanden und nach mehreren Monaten Überlebenskampf seinen Krebs gestoppt.

Träume von Schweden und der USA

Er lernt, wieder zu träumen, von Reisen nach Schweden und einem Trip durch die USA. 2022 will Lothar Altenkirch die Geschichte seines Lebens beim Hamburg-Marathon erzählen. Seine Heimat Golzow verlässt er nicht, hier fühlt er sich wohl.

Lothar Altenkirch hat den Krebs besiegt. Quelle: privat

„Ich will einfach nur das Leben genießen und gesund bleiben. Unser Leben ist das Kostbarste. Wenn ich nochmal die Diagnose Krebs erhalten sollte, werde ich wieder kämpfen. Ich habe diese Krankheit schon einmal besiegt“, sagt er und lächelt. Lothar Altenkirch sucht Veranstalter für Lesungen. Infos per Mail an: diagnosemarathonlaufer@gmail.com

