Brandenburg/H

Die Brandenburger lieben ihre Haustiere und das zeigen sie auch. Nach dem MAZ-Artikel zum Wettbewerb für das schönste Haustierfoto in Hohenstücken posten Leser die Bilder ihrer Lieblinge auf Facebook.

Tränen der Freude

Für Julia Kleinert und ihre Tochter Emma ist ein Leben ohne Hase Honey unvorstellbar. „Honey ist das erste Haustier meiner Tochter. Gerade in der Corona-Zeit hat die Liebe und Wärme zum Tier Lücken gefüllt, die durch den Verzicht auf soziale Kontakte entstanden sind“, sagt Kleinert. Als sie die Hasendame vor sieben Monaten abholte, weinte ihre Tochter vor Freude.

Als sie und ihr Kind Honey kraulten, schlief das Haustier ein und fing direkt an zu schnarchen. Wenn die Familie TV schau, liegt Honey daneben auf der Lehne und beobachtet das Geschehen. Wenn Honey rennt und durch die Wohnung springt, geht es nicht so ruhig zu. „Für uns ist das Leben mit Haustier einfach schön, abwechslungsreich und wichtig“, sagt Julia Kleinert der MAZ.

Die 21-Jährige Celina Blankenhorn lebt glücklich mit Hamsterdame Hamsine. Das neun Monate alte Tier buddelt gern und klettert auf die Couch. Hamsine steht jeden Abend auf zwei Beinen bereit und bettelt nach Sonnenblumenkörnern, wenn ihre Besitzerin nach Hause kommt. „Wenn meine kleine Hamsine mit ihren dicken Backen vor mir steht, schmelzen meine Gefühle dahin. Ich schätze, dass sie so zutraulich und liebevoll ist“, sagt Blankenhorn.

Mehr Spaß im Alltag

Sarah Skrodzki zeigt ihre Hundedame Gina. Sie ist der treueste Freund ihrer fünf Kinder und liebt die Spaziergänge mit der Familie. „Immer wenn ich meine zwei Jahre alte Tochter aus der Kita abhole, fragt sie als erstes, ob Gina da ist, da geht einem das Herz auf. Besonders klasse ist es, wenn sie bei der Gassirunde einen Handstand macht“, sagt die 31-Jährige. Gina liebt es, zu kuscheln und freut sich jedes Mal, wenn Sarah Skrodzki nach Hause kommt.

Auch Nancy Jacob und ihre Katze Minka sind verrückt nacheinander. Das zwölf Jahre alte Tier spielt gern mit Bällen, Mäusen, Wollknäueln und knabbert besonders gern Pflanzen an, wenn ihre Besitzerin gerade mal nicht hinsieht. „Ich muss täglich lachen, wenn sie hinter mir oder meinem Mann sitzt und sich lautstark meldet, weil sie an ihr Katzengras will“, sagt die Brandenburgerin aus Hohenstücken. Für sie ist Minka eine Prinzessin, die das Leben der Familie bereichert.

Sarah Faindor lebt zwar nicht in Brandenburg an der Havel, hat bei Facebook aber die Bilder der anderen Tiere gesehen und präsentiert daraufhin ihre zwei Katzen. Die 14-jährige Bella und der sechs Jahre alte Sammy sind ein Team, obwohl Bella alt ist und Sammy nur noch drei Beine hat. Sie erinnert sich daran, wie sie die Katzen suchte und zunächst nicht fand. Doch dann saßen sie im Hasenkäfig und spielten mit den Hasen. „Das Leben mit Haustieren ist viel schöner, weil ich immer wieder Spaß habe, kuscheln und lachen kann“, sagt Faindor.

Was haben Sie mit ihrem Haustier erlebt? Senden Sie uns Bilder, Videos und die schönsten Geschichten per Mail an brandenburg-stadt@maz-online.de.

Von André Großmann