Lebendiger Adventskalender: Kinder retten den Weihnachtsmann

Brandenburg/H

Nun war die Stadtverwaltung an der Reihe. Das zehnte Türchen des „Lebendigen Adventskalenders“ in der Altstadt ist am Mittwochabend am Rathaus geöffnet worden. Für diese Aktion hatten sich die Auszubildenden der Stadtverwaltung etwas einfallen lassen.

Im Biergarten des ehemaligen Ratskellers konnten die Kinder die Geschichte „Kinder, rettet den Weihnachtsmann“ schauen. Extra für diese Überraschung haben sich die Azubis unter Anleitung ihrer Ausbildungsleiterin Claudia Vogel in mehreren Stunden das Puppenstück ausgedacht und die Puppen spielgerecht bearbeitet sowie eine kleine Puppenbühne gebastelt. „Wir haben viel Spaß dabei gehabt und alle haben toll in der Vorbereitung mitgemacht und sind nun gespannt, wie es bei den Kindern ankommt,“ erzählt Claudia Vogel kurz vor der Aufführung.

Und dann schaute noch der Weihnachtsmann vorbei. Quelle: Rüdiger Böhme

Treffpunkt für die Kinder war die Roland-Statue. Von dort aus ging es in den Biergarten am Parduin. Schnell waren die Bänke von den Kindern in Besitz genommen worden. Das gut zehnminütige Puppenspiel kam bei den Kleinen so gut an, dass sie auch sofort mithalfen, den Weihnachtsmann zu retten und immer wieder hilfreich zur Puppenbühne Hinweise riefen. Nach dem Puppenspiel schaute der Weihnachtsmann vorbei und verteilte Süßigkeiten an die Mädchen und Jungen.

In diesem Jahr organisieren die Brandenburgerinnen Nardin Maul, Sabine Vinzelberg und Sandra Damaschke den „Lebendigen Adventskalender“. Diese Initiative läuft seit vielen Jahren. Bis Heiligabend öffnet sich in der Altstadt ein echtes Türchen und gibt es ein 10- bis 15-minütiges Programm.

Von Rüdiger Böhme