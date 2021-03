Lebensgefahr: Kloster Lehnin muss Badestege dicht machen

Kloster Lehnin

Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe. Kloster Lehnin muss die Steganlagen an seinen Badestellen sperren! Der Kommunale Schadensausgleich (KSA), der Schäden aufgrund der gesetzlichen Haftpflicht übernimmt, will keinen Versicherungsschutz mehr für die „Sprunganlagen und die damit verbundenen Risiken“ übernehmen. Für Bürgermeister Uwe Brückner ein Unding: „Beim Baden gibt es immer Risiken. Doch diese Haltung kann man unseren Menschen nicht mehr vermitteln. Was mehr als 100 Jahre möglich war, soll nun nicht mehr möglich sein.“

Krisensitzung mit Ortsvorstehern

Am Dienstagabend gab es deshalb eine Krisensitzung mit den Ortsvorstehern von Grebs, Rädel, Netzen und Emstal. Bei den Kommunalpolitikern ist die Empörung groß. „Solche Entscheidungen gehen völlig am Leben vorbei. Mit dem normalen Menschenverstand ist das nicht mehr zu erklären“, kritisierte Harry Grunert aus Grebs die Hiobsbotschaft. Problem: Die Gemeinde kann nicht riskieren auf mögliche Schadenersatzansprüche im Zusammenhang mit der Benutzung eines Badesteges sitzen zu bleiben. „Leider sind wir in der Kommune in der Pflicht auf den drohenden Verlust des Versicherungsschutzes zu reagieren“, sagte Brückner der MAZ.

Selbst ein Warnschild, wie hier in Grebs, entbindet die Gemeinde nicht von einer haftungsrechtlichen Verantwortung. Quelle: Frank Bürstenbinder

Was tun? „Ein Rückbau kommt für uns nicht in Frage“, so Bürgermeister Brückner. Wohl oder übel sollen die Steganlagen in Grebs, Netzen und Rädel so umgebaut werden, dass niemand mehr von den Konstruktionen ins Wasser springen kann. Eine Ausnahme ist für Emstal denkbar. Dort könnte die Anlage weiter genutzt werden, wenn es der Kommune gelingt eine Badeaufsicht für die Saison zu gewinnen. Einen ersten Aufruf an interessierte Bürger hat das Rathaus bereits gestartet.

Wassertiefe reicht nicht

Doch was unterscheidet die Badestelle am Emstaler Schlauch von den Stränden am Görnsee, Netzener See und Gohlitzsee? Es ist die Wassertiefe. Diese sei in Grebs, Netzen und Rädel nicht ausreichend, um ein gefahrloses Springen zu gewährleisten, argumentiert der Kommunale Schadensausgleich. Es gibt einen Richtwert: Ragt ein Badesteg mehr als 75 Zentimeter aus dem Wasser, muss das Wasser tiefer als 1,80 Meter sein. Diese Tiefe wird an den Badestellen Grebs, Netzen und Rädel deutlich unterschritten. Lediglich in Emstal werden rund zwei Meter erreicht. Zwar haben sich die Grebser schon selbst mit einem Schild beholfen, doch mit Verbotsaufschriften kann sich die Gemeinde nicht der haftungsrechtlichen Verantwortung entziehen, wie aus einem Schreiben des KSA an die Gemeinde Kloster Lehnin hervorgeht.

Emstal besitzt eine der schönsten Badestellen in Kloster Lehnin. Zwar ist dort die Wassertiefe ausreichend, doch darf die Steganlage nur noch zugänglich sein, wenn es eine Badeaufsicht gibt. Quelle: Frank Bürstenbinder

Neu ist die Problematik der Badestellen nicht. Hintergrund für die Warnung des KSA ist ein Urteil des Bundesgerichtshofs (III ZR 60/16) aus dem Jahr 2017. Dessen Auswirkungen bekommen inzwischen viele Kommunen zu spüren. Damals ging es um den Unfall eines zwölfjährigen Mädchens in einem kommunalen Freibad. Es hatte sich unter Wasser mit einem Arm in einer Boje verfangen. Sie wurde zwar gerettet, trug aber massive Hirnschäden davon. Der Bundesgerichtshof entschied damals für das Mädchen und gegen die Kommune.

Kommune ist in der Pflicht

Fazit: Die Kommune ist in der Pflicht, wenn Anlagen am Badestrand stehen. Dies sei in Grebs, Netzen, Rädel und Emstal gegeben, so der KSA. Deshalb wäre an allen Stellen eine Badeaufsicht erforderlich. Weiter schreibt der kommunale Versicherer an Kloster Lehnin: „Sofern keine Aufsicht anwesend ist, halten wir es für notwendig, die Stege zu sperren und damit dem Zugriff der Badenden zu entziehen. Ist dies nicht möglich, bleibt nur der Rückbau der Badestege.“ Auch der Hauptausschuss der Gemeindevertretung beschäftigte sich am Dienstagabend mit der aktuellen Situation. Vorsitzender Frank Niewar: „Das ist keine gute Nachricht für die kommende Sommersaison.“ Niewar kann sich als Alternative Schwimmstege als Badeinseln auf dem Wasser vorstellen. Doch das Problem der Aufsicht wäre damit noch nicht geklärt.

Von Frank Bürstenbinder