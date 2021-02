Brandenburg/H

Eigentlich ist der Festtag schon länger als ein halbes Jahr her, war aber – wie andere Feiern auch – pandemiebedingt ausgefallen. Am 15. Juni 2020 sollten das 30jährige Bestehen des Vereins Lebenshilfe Brandenburg-Potsdam sowie der 25. Geburtstag der dazugehörenden Werkstätten gGmbH zeitgleich mit Weinfest, Bas-Event und Taschenlampenkonzert auf dem Marienberg gefeiert werden.

Dann eben zum 31. Geburtstag

Vorstand Matthias Pietschmann. Quelle: Jacqueline Steiner

Jetzt setzen die beiden Vorstände Matthias Pietschmann und Dirk Michler ihre Hoffnung auf den Tag des 31. Geburtstags: „Am 15. Juni 2021 organisieren wir einen Tag der offenen Baustelle bei unserem 24-Stunden-Kita-Projekt auf dem Gallberg und bekommen unser größtes Geburtstagsgeschenk eben ein Jahr verspätet.“

Selbstgemachte Geschenke

Vorstand Dirk Michler. Quelle: Norman Giese

„Geschenke“ macht sich der Verein ständig, weil er so aktiv ist. Am Mittwoch ist der Landesverband der Special Olympics gegründet worden, das Kita-Projekt für mehr als 200 Kinder wächst täglich, die alte Gärtnerei an der Koenigsmarckstraße wird zur Lebenshilfe-Gärtnerei mit integriertem Hofladen. Noch in diesem Jahr wird das nicht mehr genutzte Anwohnerbüro in der Warschauer Straße 5 umgebaut, hier zieht die Produktionsstätte für den Textildruck ein und macht in der großen Werkstatt in der Wredowstraße eine ganze Etage frei – der Platz dort wird von den anderen Abteilungen benötigt. In Potsdam eröffnet demnächst ein Büro für leichte und einfache Sprache.

Mehr als 250 Termine im Jahr

Mit allen Veranstaltungen im Sport, bei Freizeitgestaltung, Höhepunkten im Stadtleben und mit den verbundenen Partnern kommt die Lebenshilfe locker auf mehr als 250 Termine im Jahr.

1990/91 hat alles ziemlich beschaulich angefangen. Am 15. Juni 1990 wählten 72 eingetragene Mitglieder im Speisesaal der Märkischen Bau-Union den ersten Vorstand. Zu dieser Zeit zählte die Lebenshilfe 35 Mitarbeiter, die sich um 90 behinderte Mitarbeiter, 36 Bewohner und etwa 20 Menschen kümmerten, die in den geschützten Werkstätten der damaligen Bezirksnervenklinik bei Konsü, Braki oder Schloss- und Metallbau arbeiteten.

Schrittweises Wachstum

Nach und nach wurden die behinderten Menschen enthospitalisiert, der Verein kaufte Grundstücke und Werkstätten an der Potsdamer Landstraße, auf dem Gallberg, später auch in der Wredowstraße.

Viele Mitarbeiter heute

Heute gibt es 235 hauptamtliche und 20 ehrenamtliche Mitarbeiter. 230 Frauen und Männer mit Handicap sind beim Verein in Arbeit oder Ausbildung, 37 leben in den „besonderen Wohnformen“ in der Nikolaus-von-Halem-Straße in Nord und am Gorrenberg, weil die Wohnstätten nicht mehr so heißen dürfen. In Brandenburg an der Havel und in Potsdam werden 160 Menschen ambulant betreut, sie leben in selbst- oder angemieteten Wohnungen und Wohngruppen, unter anderem in der Friedrich-Grasow-Straße und in Plaue.

Aktiv bei Sport und Kultur

70 aktive Sportler zählt der Verein, die nicht nur zu den Special Olympics antreten, sondern regelmäßig auch bei Drachenbootrennen, Brückenschwimmen, Tischtennisturnieren oder Läufen. Andere Mitglieder engagieren sich in der Tanzgruppe oder im Inklusions-Theaterprojekt „Anders“.

Wirken für die Stadt

Der Verein wirkt nicht nur in der eigenen Blase, sondern auch in die Stadt hinein: 60 Kinder befinden sich in der Frühförderung, 300 Menschen werden in offenen Hilfen betreut, durchschnittlich 70 Kunden hat der eigene Pflegedienst zu betreuen, 97 Schulbegleiter kümmern sich um 104 Kinder. In der Ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung Euteb werden ebenfalls etliche Menschen beraten, wie sie beispielsweise an Hilfen kommen, die ihnen ein leichteres Leben ermöglichen.

Getränkemarkt und Buchversand

Es gibt seit 1999 den Getränkemarkt am Gallberg, der allen Menschen offensteht und einen eigenen Lieferservice betreibt. In Gollwitz unterhält der Verein eine 7000 Quadratmeter große Obstplantage. Mitglieder kümmern sich seit 2014 um den Weinberg auf dem Marienberg. Seit 2013 gibt es den Onlineversand-Buchhandel „Schmökerhöker“.

Keine Corona-Erkrankung

Und in Sachen Pandemie ist der Verein glücklicherweise auch gut durchgekommen – bislang gab es keine einzige Erkrankung. Im Gegensatz zum ersten Lockdown konnten Produktion und Ausbildung nun aufrecht erhalten bleiben, dank eines ausgeklügelten und vom Gesundheitsamt bestätigten Test- und Hygienekonzeptes.

Von André Wirsing