Scharfe Kontrollen für sauberes Essen: Hier sind die Lebensmittelprüfer am fleißigsten

Brandenburg/H

„Jede dritte vorgeschriebene Lebensmittelkontrolle in Deutschland fällt aus.“ Mit dieser Nachricht lässt der auf Lebensmittel spezialisierte Verbraucherschutzverein Foodwatch aufhorchen. Das negative Urteil trifft auch mehrere Regionen im Bundesland Brandenburg.

In Brandenburg/Havel ist die Welt dagegen an dieser Stelle offenbar noch in Ordnung. Die städtischen Lebensmittelkontrolleure haben ihr Soll im Jahr 2018 zu 99 Prozent erreicht, meldet Foodwatch.

Mit seiner auf das Jahr 2018 bezogenen Datenrecherche will der Verein Foodwatch die Lage in den fast 400 meist kommunalen Lebensmittelbehörden transparent machen. In Bremen und Berlin, so heißt es, hätten die Behörden 2018 noch nicht einmal die Hälfte ihrer Vorgaben für Kontrollbesuche einhielten.

Brandenburg an der Havel vorn im Land

Bundesweit fanden in einzelnen Ämtern sogar 80 Prozent der vorgeschriebenen Kontrollen nicht statt. Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin fiel mit einer Quote von nur 23 Prozent ebenso negativ auf wie die Stadt Frankfurt/Oder mit 33 Prozent.

Landesweit liegt Brandenburg/Havel mit ihrer Kontrollquote von 99 Prozent deutlich an der Spitze. Die städtischen Kontrolleure haben Foodwatch zufolge 934 Betriebe aufgesucht und von beabsichtigten 1650 Lebensmittelkontrollen 1626 tatsächlich vorgenommen.“ Foodwatch beruft sich bei seinen Daten auf die Angaben der Kommunalverwaltungen.

Knut Große leitet das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt der Stadtverwaltung. Er relativiert den Vergleich der Ämter dahingehend, dass die Kontrolleure in ländlichen Gebieten deutlich längere Strecken zum kontrollierten Betrieb absolvieren müssten als in einer Stadt wie Brandenburg/Havel.

Afrikanische Schweinepest

Zudem hätten die Ämter in den Landkreisen oft nicht genügend Personal. In der Stadtverwaltung sei die personelle Besetzung zwar auch nicht üppig, aber besser. Doch wenn die Afrikanische Schweinepest die Stadt erreichen sollte, sei damit zu rechnen, dass Kontrollpersonal abgezogen wird.

Wo und was kontrollieren die Lebensmittelexperten der Brandenburger Verwaltung? „ Lebensmittel sind mehr als Essen und Trinken“, betont der Amtschef. Seine Mitarbeiter prüfen auch Betriebe, die mit Kosmetika, Tabak, Schmuck, Brillen, Tätowierfarben und Piercings zu tun haben.

Gefahrenpunkte in Betrieben

Gleichwohl spielen Unternehmen, die Nahrungsmittel herstellen oder verkaufen, bei den Kontrollen die überwiegende Rolle. „In einem Lebensmittelbetrieb fangen wir damit an, uns die Umkleiden von Mitarbeitern und deren Weg zum Arbeitsplatz anzusehen“, berichtet Große.

Für jeden Betrieb werden vorher Risiken festgelegt, Gefahrenpunkte, auf die bei den Kontrollen besonders geachtet wird. In Supermärkten sind das zum Beispiel die Sauberkeit, speziell auch der Mitarbeiter, und die Temperaturen in den Kühlschränken.

Die Lebensmittelkontrolleure nehmen Proben aus den geprüften Betrieben und schicken sie zur Analyse an das Landeslabor Berlin-Brandenburg. Gravierende Verstöße sind dem Amtsleiter aktuell nicht erinnerlich. Festgestellte Verstöße beträfen zu einem großen Teil die Kennzeichnung der Lebensmittel.

Unangemeldetes Erscheinen

„Wir kommen unangemeldet“, betont Knut Große. Die Betriebe freuten sich zwar nicht gerade über Kontrollen und über Beanstandungen, doch erlebten die Mitarbeiter sie in aller Regel kooperativ. Nachkontrolliert werde stets dort, wo die Prüfer etwas zu beanstanden hatten.

Der oberste Lebensmittelkontrolleur der Stadt weist darauf hin, dass der Ämtervergleich von Foodwatch die Arbeit seiner vier Lebensmittelkontrolleure nicht umfassend abbilde. Nicht enthalten seien etwa Nachkontrollen und Aktionen wie der Rückruf der Firma Rotkäppchen im vergangenen Monat.

Kontrolle von Rückrufaktionen

Die Firma rief ihren Käse „Rügener Badejunge, der Sahnige“ mit dem Haltbarkeitsdatum 3. Januar 2020 zurück, weil in einer Probe gesundheitsschädliche Listerien festgestellt worden waren. Knut Große: „Wir rufen dann die Händler an, um sicher zugehen, dass sie das in Frage stehende Produkt aus ihrem Sortiment genommen haben.“

Von Jürgen Lauterbach