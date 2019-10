Brandenburg/H

Alles umsonst: Ein Riesenleck in der neuen Trinkwasserleitung sorgte am Mittag für einen Baustopp an der Niederhavel. Es war auch für die Spezialisten der Firma Bohrtec Teubner aus Wittenberg eine Premiere: So einen langen Düker haben sie auch noch nicht vom Wasser her eingezogen, drei Schiffe brachten d...