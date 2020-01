Leere Regale: Bei Real sind die Eier alle

Brandenburg/H

Montagabend bei Real im Beetzsee Center: Kunden steuern das Eierregal an – und stutzen. Können es nicht begreifen. Bilder wie aus Venezuela. In allen Reihen nur leere Kartons. Kein Hinweis, keine Erklärung. Das hat es noch nie gegeben. Was ist da los bei Deutschlands Metro-Tochter in Brandenburg an der Havel?

Ausweichende Antworten

Auf Nachfragen beim Personal gibt es nur ausweichende Antworten: „Davon haben wir schon gehört“ oder „Dann muss wohl keine Lieferung gekommen sein.“ Erklärungen, die Spekulationen befeuern. Hamsterkäufe? Rückrufaktionen? Nur ein paar kleine Abpackungen mit Wachteleiern haben den geheimnisvollen Ausverkauf überstanden.

Veränderungen bahnen sich an

Hinter den Kulissen von Real bahnen sich längst große Veränderungen an. Die Muttergesellschaft Metro in Düsseldorf ist fest entschlossen, sich von ihrem Real-Geschäft zu trennen und sich künftig nur noch dem Großhandel zuzuwenden. Wie das Handelsblatt am Montag berichtete, ist der Deal so gut wie perfekt. Ende Januar will demnach der Konzern die Supermarktkette an ein Konsortium aus dem deutschen Einzelhandels- und Immobilieninvestor X + Bricks und der russischen SCP Group verkaufen.

Von Frank Bürstenbinder