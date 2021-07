Legendäres Konzert: Als Helene Fischer beim Fischerjakobi in Plaue sang

Plaue

Heute glaubt das fast niemand mehr: Im Jahr 2007 sang Helene Fischer beim Fischerjakobi in Plaue. Tatsächlich war der heutige Schlagerstar damals noch nicht sehr bekannt. Und doch lockte ihr Auftritt viele Besucher an – an einem Julitag, an dem es aus Kübeln goss. Udo Geiseler und Guido Deisler erinnern sich noch gut an das besondere Fest vor mittlerweile 14 Jahren.

Die unbekannte Schlagersängerin

Es war das elfte Plauer Fischerjakobi und dauerte drei Tage. Helene Fischer trat am letzten Tag auf. Organisiert wurde die Veranstaltung vom Unabhängigen Bürgerverein Plaue und dem Traditions-Club von Quitzow. Letzterer existiert heute nicht mehr. Die Planung begann schon fast ein Jahr vor dem Event. Monatlich trafen sich die Vereine, um alles ausführlich zu planen.

Der Auftritt von Helene Fischer fand im Regen statt. Quelle: privat

Beim Fischerjakobi war es Tradition, dass am letzten Abend ein bekannter Schlagerstar auftritt. Udo Geisler kann sich noch genau an einem Abend im Oktober 2006 erinnern, als Guido Deisler vorschlug, Helene Fischer einzuladen. Ihre erste CD war im Februar des Jahres erschienen. Deisler war sich sicher: „Wenn ihr zweites Album erscheint, wird sie berühmt sein!“ Als DJ bekam Deisler damals ganz genau mit, welche Songs auf Partys gerne gehört werden – und Helene Fischer wurde zu der Zeit bei Schlagerfans langsam immer beliebter.

Die Entscheidung war also getroffen. Deisler kontaktierte die Agentur der Schlagersängerin und der Auftritt wurde festgezurrt. Tatsächlich kannte außer Deisler und Thorsten Braun, Vorsitzender des Unabhängigen Bürgervereins, damals niemand den heutigen Megastar. „Ich hatte noch nie von ihr gehört“, sagt Udo Geiseler.

Nach dem Auftritt hörte auch der Regen auf. Quelle: privat

Erstaunen bei Fans

Am Donnerstag vor dem Fischerjakobi begegnete Geiseler beim Aufbau der Bühne zwei vorbeiradelnden Damen aus Hamburg. Er drückte ihnen einen Flyer mit dem Programm in Hand. Als die beiden Frauen Helene Fischer entdeckten, waren sie begeistert. „Die Helene Fischer? Das ist kein Double?“, fragten sie erstaunt. Sofort entschlossen sich die Touristen, das Konzert zu besuchen. Und nicht nur das: Auch ihre beiden Ehegatten reisten eigens für die Show aus der Hansestadt an.

Bei den Veranstaltern machte sich im Laufe des Wochenendes jedoch Sorge breit: Es regnete nahezu pausenlos. Das wirkte sich natürlich negativ auf die Besucherzahlen aus. Musste das Abschluss-Konzert mit der Schlagersängerin etwa ausfallen? Mitnichten. Als das Konzert mit der Fischer begann, war der Platz vor der Bühne brechend voll. „Helene hat uns den Arsch gerettet“, sagt Guido Deisler heute.

Helene Fischer bei ihrem Auftritt beim Fischerjakobi 2007. Quelle: privat

Der Auftritt sollte um 17 Uhr beginnen, von der Schlagersängerin war allerdings um diese Zeit weit und breit noch nichts zu sehen. Legte die junge Sängerin damals etwa schon Starallüren an den Tag? Schließlich erreichte die Organisatoren ein Anruf. Fischer stand mit ihrem – ja, wirklich – Kleinwagen an der Alten Havelbrücke Plaue, die zu dieser Zeit für Autos bereits gesperrt war. Deisler machte sich schnell mit seinem kleinen Sohn auf den Weg und holte die Sängerin ab.

Unerwartete Größe und Freundlichkeit

Das Erste, was Udo Geiseler dachte, als er Helene Fischer sah, war, dass sie erstaunlich klein ist. Im Fernsehen wirke sie größer. „Sie war sehr ruhig und wirkte auf mich sehr ehrlich und natürlich.“ Statt mit dem Auto bis zum Schlosshof zu fahren, entschied sie sich, das letzte Stück zu laufen. Fischer erschien tatsächlich allein. Aus heutiger Sicht wirkt das geradezu surreal, besteht ihre Entourage im Jahr 2021 doch aus mehreren Dutzend Menschen, die allerlei Funktionen ausüben. Als der Plauer Auftritt begann, ertönte die Musik vom Band, Helene Fischer sang aber live – das ist bei heutigen Auftritten beileibe kein Standard mehr.

Organisator Geiseler erinnert sich noch daran, als die Sängerin nach einem kleinen Platz fragte, wo sie sich vor dem Auftritt noch schnell schminken könne. Deisler wechselte mit Fischer sogar ein paar Worte auf Russisch, die Sängerin wurde in Krasnojark in Russland geboren und spricht die Sprache fließend.

Helene Fischer schminkt sich noch schnell vor ihrem Auftritt. Quelle: privat

Eine Fischer beim Fischerfest

Der DJ musste vor dem Auftritt schließlich das Publikum vor der Bühne bitten, die Regenschirme herunterzunehmen, sonst würde in den hinteren Reihen niemand etwas sehen können. Das Publikum tat wie befohlen und ertrug den Regen gern. „Ich habe gehört hier ist ein Fischerfest, da muss doch Helene Fischer dabei sein!“, begrüßte die Sängerin dann launig ihr Publikum. Das Konzert dauerte schließlich nicht lang, begeisterte die Leute aber. Fischer sang sechs Lieder und gab pflichtbewusst noch eine Zugabe.

Anschließend wurden Autogramme verteilt. Helene Fischer hatte einen ganzen Stapel dabei und wurde in den Eingang des Schlosses gesetzt, damit zumindest sie trocken blieb. Udo Geiseler erinnert sich noch heute, wie geduldig und freundlich die Schlagersängerin mit jedem einzelnen Fan umging.

Abgang mit Fischbrötchen

Zum Abschluss fragte Helene Fischer schließlich nach einem Fischbrötchen, immerhin handelte es sich um ein Fischerfest. Ihrem Wunsch wurde Folge geleistet und der Tag fand ein schönes Ende. „Das glaubt uns heute keiner mehr“, scherzt Udo Geiseler. Tatsächlich gebe es oft Fragen, ob das im Juli 2007 nicht doch ein Double war – war es nicht. „Daran erinnert man sich heute noch gerne“, sagt Guido Deisler, der mit seiner Vorhersage Recht behalten sollte: Nur wenige Wochen nach ihrem Auftritt in Plaue erhielt Helene Fischer die Goldene Schallplatte für ihr zweites Studioalbum – der Rest ist Geschichte. Die Plauer wollten Helene Fischer übrigens für das Fischerjakobi 2008 erneut buchen – der Besuch des dann schon Schlagerstars hätte allerdings mehr als das Zehnfache der Summe aus dem Vorjahr gekostet.

Von Julia Kazmierczak