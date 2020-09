Lehnin

Die Polizei vermutet einen Fall von schwerer Brandstiftung bei einem Brand, der in der Nacht zu Samstag in Lehnin gegen 2.15 Uhr entdeckt wurde. Beim Hundespaziergang bemerkte der Geschädigte der Brand am Schuppen, dem Holzzaun und seinem Pkw.

Durch die herbeigerufene Feuerwehr konnte der Brand zwar gelöscht werden, ohne dass Personen oder andere Gebäude geschädigt worden sind. Doch der Pkw wurde durch den Brand vollkommen zerstört. An dem Schuppen und dem Zaun entstand erheblicher Sachschaden.

Hinweise auf den oder die Täter gibt es zum jetzigen Zeitpunkt nicht, teilt die Polizei mit, die mit der Kriminaltechnik weiter ermittelt.

