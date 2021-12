Brandenburg/H

„Ausgangspunkt für unsere Weihnachtskrippe war ein Stall, der bestimmt schon 100 Jahre alt ist“, sagt Siegfried Thomas Wisch, der Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Mittelmark-Brandenburg. Alle Jahre wieder baut er mit Unterstützung der Familie daheim in der Küche eine Weihnachtskrippe auf, die zugleich Jahr für Jahr wächst.

Wie viele Menschen- und Tierfiguren mittlerweile Teil der Modelllandschaft sind, vermag er nicht zu sagen. Nur soviel. Als die Familie vor zehn Jahren in die Superintendentur auf dem Klostergelände in Lehnin zog und die Weihnachtskrippe zum ersten Mal dort aufgebaut wurde, hatte sie noch vor einem einzigen Fenster Platz.

Weihnachtskrippe auf der Fensterbank

Mittlerweile ist sie mehr als sechs Meter lang, reicht über eine Fensterfront der Küche und wurde in diesem Jahr sogar schon um eine Zimmerecke gebaut. Dafür musste ein Schrank beiseite gerückt werden. „Ich ringe meiner Frau jedes Jahr einen Meter mehr Platz für die Weihnachtskrippe ab“, bemerkt der 57-Jährige und erzählt, dass Maria und Joseph während der Adventszeit durch die Modelllandschaft ziehen, bis sie am Heiligen Abend den alten Stall erreichen und dort Unterschlupf finden. „Es ist also eine gelebte Geschichte“, sagt der Superintendent.

Detail der Weihnachtskrippe: unterwegs durch die Wüste. Quelle: Bärbel Kaemer

Viele Erinnerungen sind mit dem grob gezimmerten Stall verbunden. Erinnerungen, die lange zurück liegen. Siegfried Thomas Wisch ging damals noch zur Schule. Ein Schulkamerad bot ihm eine alte Weihnachtskrippe an. „Er sagte, entweder du holst sie ab, oder ich werfe sie auf den Müll“, erinnert sich der Geistliche.

Dieses Schicksal blieb der Krippe mit ihren Figuren aus Pappmaché erspart. Siegfried Thomas Wisch holte die Weihnachtskrippe ab und bewahrte sie vor dem Müll. Fortan baute er sie Jahr für Jahr in der Kirche auf, in der sein Vater predigte. Als er sein Elternhaus verließ und zum Studium ging, nahm er die Krippe mit. Heute begleitet sie seine Familie durch die Wochen vom ersten Advent bis zu Maria Lichtmess am 2. Februar. Während die Pappmaché-Figuren jedoch irgendwann zerfielen, konnte der Stall bei Bedarf immer wieder restauriert werden.

Weihnachtskrippe wächst weiter

In all den Jahren, in denen die Weihnachtskrippe des Superintendenten immer mehr in die Länge wuchs, wuchs auch die Zahl der Figuren rund um das Jesuskind, Maria und Joseph. Neben den Heiligen drei Königen, zig Hirten, Ochsen und Eseln, Schafen und Lämmern sind Kamele, Mäuse, Eulen, Vögel, Rehe und andere Tiere in der Modelllandschaft zu entdecken.

Die himmlischen Heerscharen wachen über die Weihnachtskrippe. Quelle: Bärbel Kaemer

Sie hocken in Felsspalten, verstecken sich hinter Büschen, ziehen durch die Wüste und laben sich in einer Oase. Lebende Pflanzen, rustikale Naturwurzeln, Hölzer, Steine und viele andere liebevoll arrangierte Details sind in der Landschaft um sie herum arrangiert. Ein Brunnen ist illuminiert, im Stall brennt ein Feuer, selbst auf einem Miniatur-WC brennt Licht.

Superintendent Siegfried Thomas Wisch vor dem Teil der Weihnachtskrippe, der aktuell dazu kam. Quelle: Bärbel Kaemer

Über allen und über allem schwebt eine Engelschar. Mit Einbruch der Dunkelheit erhellen Lichter die Szenerie. „Mit jeder Figur ist eine Geschichte verbunden. Alles hat einen Bezug“, sagt der Superintendent. So sind viele der Figuren und auch Steine Geschenke von Familie und Freunden. Mitgebracht von Reisen oder Wanderungen. Andere Details, wie Heuballen im Miniaturformat oder einen Heuschober, hat der Superintendent selbst gebastelt.

Den zeitaufwendigen Aufbau der riesigen Landschaft, durch die die heilige Familie zieht, bezeichnet der 57-Jährige als spirituelle Erfahrung, die vielen Figuren und Dekorationsstücke als „heiligen Schnickschnack“, der nach dem 2. Februar komplett wieder in Kartons verstaut wird. Mit Ausnahme der Bonsaibäumchen, die der Superintendent hegt und pflegt und eines Kamels, dass den Rest des Jahres auf seinem Schreibtisch stehen darf.

Von Bärbel Kraemer