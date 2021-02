Lehnin

Zwischen ihren Winterdienstpflichten gab es für die beiden Bauhofmitarbeiter Mario Wolter und Ingo Ließ am Montagfrüh einen Spezialauftrag. Sie wurden von der Polizei erwartet! Revierpolizistin Anett Klingner-Peters übergab den Männern das in der Nacht zum Sonnabend am Mühlenberg gestohlene Ortsschild zurück. Kollegen des Wach- und Wechseldienstes der Polizeidirektion West hatten der ortsansässigen Beamtin die Tafel nach erfolgreichen Ermittlungen überlassen.

Übers Wochenende war der Mühlenberg ohne Ortseingangsschild. Quelle: Frank Bürstenbinder

Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben hatten die Bauhofleute dabei. Dann waren es für Wolter und Ließ nur ein paar Handgriffe und die Tafel saß wieder fest in ihrem Rahmen. Zwar ist der Mühlenberg keine Haupteinfahrt nach Lehnin, dennoch bringt ein Schilderdiebstahl auch auf kleinen kommunalen Verbindungen verkehrsrechtliche Folgen mit sich. Ohne Ortseingangsschild entfällt die innerörtliche Geschwindigkeitsbegrenzung. So hätten aus Doberow kommende Autofahrer mit Tempo 100 in den Ort rollen können. Für alle Fälle hatten die Gemeindearbeiter deshalb ein provisorisches Tempo-50-Schild auf ihrem Multicar dabei. Das wurde nun nicht gebraucht, weil die Polizei die originale Tafel schon kurz nach der Tat sicherstellen konnte.

Ermittlungen dauern an

Ganz Lehnin lachte über die Räuberpistole, die sich in der verschneiten Nacht zum Sonnabend oberhalb der Lehniner Ortslage abspielte. Weil die Diebe im Schnee ihre Fußspuren hinterlassen hatten, brauchten die Gesetzeshüter ihnen nur zu folgen. Die Spuren führten bis zur Wohnung der mutmaßlichen Täter, wo in einem Zimmer das Lehniner Ortsschild gefunden wurde. Ermittelt wird nicht nur wegen eines Diebstahls, sondern auch wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Von Frank Bürstenbinder