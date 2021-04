Lehnin

Wenn in dieser Woche die Bundeswaldinventur startet, gibt es im Lehniner Wald- und Seengebiet viele hundert Bäume weniger zu erfassen. Denn rund um den Klosterort sehen Spaziergänger das selbe Bild: Wo im Landeswald Laubbäume wachsen, stapeln sich die Lagerplätze mit Rundhölzern meterhoch. Die in der Forstwirtschaft als Polter bezeichneten Sammelstellen bestehen vor allem aus Eichen- und Buchenstämmen. Das ist am Klostersee nicht anders als zwischen Lehnin und Emstal oder an der Alten Potsdamer Straße.

Erholen und bewirtschaften Im § 26 des Brandenburger Waldgesetzes heißt unter Absatz 1: Der Landeswald soll dem Allgemeinwohl, insbesondere dem Schutz und der Erhaltung natürlicher Waldgesellschaften, in besonderem Maße dienen. Er ist daher vorbildlich und nachhaltig unter vorrangiger Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktionen zu bewirtschaften, um seine wirtschaftlichen Potenziale den standörtlichen Bedingungen entsprechend auszuschöpfen. Eine bundesweite Signalwirkung für Wälder in FFH-Schutzgebieten könnte von einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes Bautzen ausgehen. So muss die Stadt Leipzig Verträglichkeitsprüfungen vorlegen, bevor sie im Leipziger Auwald weitere Bäume fällen lassen darf. Die Grüne Liga hatte geklagt. Der für die Forstwirtschaft bedeutsame Fall ist aus der Landwirtschaft nicht unbekannt, wo Spargelbauern Umweltprüfungen vorlegen müssen, wenn sie in Schutzgebieten Spargel unter Folie anbauen wollen.

Seit Menschengedenken wird in Lehnin Holz geschlagen. Die Eiche gehört dazu. Doch wurde augenscheinlich noch nie so scharf in den Mischwald eingegriffen wie seit drei Jahren. „Was ist da los“, fragen sich Einwohner und Erholungssuchende. Allen voran die Lehniner Baumfreunde, die sich für einen aktiven Schutz der Bäume in der Gemeinde einsetzen. Was die Vereinsmitglieder am meisten wurmt, ist die fehlende Kommunikation des Landesbetriebes Forst, der den Wald aller Brandenburger treuhänderisch pflegen und bewirtschaften soll.

Auch am Klostersee wurden zahlreiche Laubbäume gefällt. Quelle: Frank Bürstenbinder

„Wir wollen die Forst nicht kontrollieren. Aber eine öffentliche Aufklärung über die Hintergründe und den Umfang der Fällmaßnahmen wäre bitter nötig“, sagte Baumfreunde-Mitglied und Gemeindevertreter Tilo Schade der MAZ. Bereits im vergangenen Jahr hatte es Proteste wegen der Holzernte in der Mittelheide gegeben. Damals wurden sogar Unterschriften gegen den „miserablen Zustand des Waldes längs des Gohlitzsees“ gesammelt. Tatsächlich kam es zu einem Lokaltermin mit Vertretern des Landesforstbetriebes – unter Ausschluss der Presse. Doch auf die damals versprochenen Informationen über weitere Fällaktionen warten die Baumfreunde bis heute vergeblich.

Widerspruch zum Klimaschutz

Was die Erntemaschinen derzeit aus den Lehniner Revieren holen, sind viele einzelne große Bäume, aber auch deutlich jüngere Exemplare. Auf anderen Flächen haben sich nach den Einschlagmaßnahmen die Kronendächer sichtbar gelichtet. „Die Entnahme so vieler Laubbäume steht für mich im krassen Widerspruch zum Waldumbau, zur Wasserhaltung und zum Klimaschutz. Dass so etwas in Schutzgebieten unter einem grünen Forstminister möglich ist, hätte ich nicht gedacht“, kritisiert Baumfreunde-Sprecherin Waltraud Plarre die jüngste Holzernte. Dagegen gibt das Brandenburger Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz zahlreiche Gründe an, wie sie auch bei Lehnin Holzeinschlagarbeiten nötig machen.

Zwischen Lehnin und Emstal bearbeitete Fläche mit aufgebrochenem Kronendach. Quelle: Frank Bürstenbinder

„Mitunter stehen Bäume zu dicht, sind krank oder haben ein hiebreifes Alter erreicht“, teilte Ministeriumssprecher Sebastian Arnold mit. Problem: Die trockenen Sommer haben auch Eichen und Buchen in den Lehniner Revieren geschädigt. Mit sogenannten Kalamitätshieben wollen die Forstleute einer weiteren Ausbreitung von Schadinsekten entgegen wirken. Für die Landeswald-Oberförsterei Bad Belzig unter Leitung von Marek Rothe spielt auch die Verkehrssicherheit eine Rolle. Bäume sollen möglichst nicht zu Unfällen auf Radwegen und Straßen führen. Spekulationen, wonach der Landesbetrieb Forst mit guten Preisen für Eichenholz die Einnahmeverluste bei dem von Borkenkäfern geschädigten Kiefernholz wettmachen will, wies der Ministeriumssprecher zurück: „Bei der Planung von Einschlagmaßnahmen spielen die am Markt zu erzielenden Holzpreise eine untergeordnete Rolle.“

Einer von vielen Laubholz-Poltern bei Lehnin. Quelle: privat

Die laufende Holzernte hat auch die Kloster Lehniner Lokalpolitik erreicht. Auf der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses sprach der Grebser Ortsvorsteher Harry Grunert von einem „grauenvollen Anblick“. Die Eichen hätten noch 60,70 Jahre stehen können, so der Gemeindevertreter. Udo Wernitz sagte nach Rücksprache mit der Landeswald-Oberförsterei, dass es sich um langfristig geplante Maßnahmen handeln würde. Bürgermeister Uwe Brückner stellte klar, dass er nicht über die Einschlagmaßnahmen informiert sei. Dennoch sprach er sich für „vernünftige Arbeitsbeziehungen“ zur Forst aus. Mit einer von den Baumfreunden geforderten Protestresolution an das Fachministerium konnte sich Brückner jedoch nicht anfreunden.

Von Frank Bürstenbinder