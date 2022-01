Lehniner Karnevalisten sagen alle Veranstaltungen ab

Lehnin/Golzow

Für Jeanette und Michael Günther gibt es nicht mehr viel zu tun. Ihre Regentschaft als Prinzenpaar des Lehniner Carnevalsvereins (LCV) ist von erneuten Absagen überschattet. Schweren Herzens hat sich der Vereinsvorstand am Wochenende dazu entschlossen, auf alle geplanten Veranstaltungen in der 52. Session zu verzichten.

Wieder auf der Reservebank

„Die Pandemie schickt uns nun das zweite Jahr auf die Reservebank. Unter Einhaltung der nun noch verschärften Coronaregeln läuft das Stimmungsbarometer gegen Null. Karneval soll eben Karneval bleiben, so wie wir und unsere Gäste ihn kennen. Wir denken unsere Entscheidung fiel im Sinne aller Karnevalisten und Mistreiter. Mit dieser Entscheidung möchten wir die Gesundheit aller Akteure und Gäste schützen“, gibt LCV-Sprecher Jürgen Back bekannt.

Nur interne Eröffnung in Lehnin

Schon die Eröffnung der 52. Session stand unter keinem guten Stern. Die öffentliche Zeremonie auf dem Markgrafenplatz vor großem Publikum musste abgesagt werden. Dafür gab es eine interne Version auf dem Rathaushof, bei der ein gefesselter Bürgermeister Uwe Brückner den Närrinnen und Narren die leere Rathauskasse übergab. Immerhin gab es Versprechungen für eine bessere Hallennutzung durch die LCV-Tanzgruppen zu sorgen. Unter dem Motto „Theater, Gaudi, Maskenball – das ist Lehniner Karneval“ sollten bis Rosenmontag zahlreiche Veranstaltungen in der „Halle“ von Frank Niewar folgen. Daraus wird jetzt definitiv nichts.

Auch beim Golzower Karnevals Klub fallen alle Veranstaltungen aus. Quelle: Silvia Zimmermann

„Es ist schon ein komisches Gefühl, ohne dass wir Veranstaltungen gemacht haben, schon auf die nächste Saison zu blicken. Wir lassen uns nicht unterkriegen und bleiben trotz aller widrigen Umstände zusammen. Fest gehen wir davon aus, dass die 53.Session am 11.11. 2022 eröffnet und mit allen Terminen wie gewohnt stattfinden wird“, so LCV-Sprecher Back. Zuvor hatten bereits die Karnevalisten im benachbarten Golzow ihre 49. Saison mit allen Veranstaltungen abgesagt. Auch in Groß Kreutz und Schmergow fällt der Karneval pandemiebedingt aus.

