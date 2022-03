Lehnin

Der desolate Ausbauzustand der Beelitzer Straße sorgt weiter für politischen Diskussionsstoff. Während die Kloster Lehniner Verwaltung zurückhaltend auf Forderungen nach Verkehrsbeschränkungen reagiert, hält der Lehniner Ortsbeirat an seinem Antrag für ein Nachtfahrverbot für Lkw von 22 bis 6 Uhr im Bereich der Neuhäuser- und Beelitzer Straße fest. Allen voran David Mittelbach, der selbst zu den geplagten Anwohnern gehört. „Wir schlagen uns ganze Nächte um die Ohren, weil die Vibrationen das ganze Haus erschüttern“, berichtete der Lehniner auf einer der jüngsten Zusammenkünfte des Ortsbeirats.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vorlage vom Ortsbeirat Lehnin abgelehnt

Zwar reagierte das Rathaus mit einem Antrag auf verkehrsrechtliche Anordnung des Lkw-Nachtfahrverbotes beim Landkreis, doch die Straßenverkehrsbehörde verlangt einen sogenannten Teileinziehungsbeschluss der Kloster Lehniner Gemeindevertretung. Dazu ist es bislang nicht gekommen. Bürgermeister Uwe Brückner sagte der MAZ: „Zuvor sollten wir auch den Emstaler Ortsbeirat anhören.“ Bislang sieht die eigene Verwaltung keine ausreichenden Gründe, die für eine Teileinziehung sprechen. „Der Aufwand erscheint im Übrigen außer Verhältnis zum Nutzen“, heißt es in einer Beschlussvorlage aus dem Fachbereich II an den Lehniner Ortsbeirat, die das Gremium allerdings mehrheitlich ablehnte.

Zufahrt zum Lehniner Spargelhof

Auch Ortsbeirätin Sandra Leue sprach sich für das Festhalten an eine Teileinziehung der Neuhäuser- und Beelitzer Straße aus: „Wir wollen, dass sich der Landkreis ernsthafter mit der Problematik beschäftigt.“ Kloster Lehnin hat es dagegen bei einer Bitte an die Straßenverkehrsbehörde um regelmäßige Geschwindigkeitsüberwachungen belassen. Problem: Die Beelitzer Straße wird von vielen Lkw-Fahrern als Zufahrt zum Spargelhof in der ehemaligen Kaserne genutzt. Der Abtransport von verarbeiteter Ware setzt bereits in den Nachtstunden ein. „Mit der neuen Saison wird es wieder verstärkte An- und Abfahrten geben“, so der Lehniner Ortsbeirat Mittelbach. Dabei war die Logistik ursprünglich anders geregelt.

Die Beelitzer Straße in Lehnin ist überzogen mit Rissen. Zahlreiche Häuser sind dort in den vergangenen Jahren neu gebaut worden. Quelle: Marion von Imhoff

Im Konzept zur Umnutzung der ehemaligen Kaserne am Ende der Beelitzer Straße ist festgehalten, dass die Zufahrt einzig über den Weg vom Kalksandsteinwerk aus Richtung Emstal kommend erfolgen soll. Der Alltag sieht allerdings anders aus. Zumal genau diese Wegeverbindung an der Waldsiedlung und dem Hohen Steinfeld vorbei inzwischen als Teil des Radfernweges „Tour Brandenburg“ ausgewiesen wurde – zum Unmut der Emstaler. Radfahrer werden auf jene Route gelenkt, auf der eigentlich Lkw fahren sollen. Das passt nicht zusammen. Ein anschließender Teilbereich der Potsdamer Straße wurde bis zur Pension Dechow sogar für geförderte 300.000 Euro asphaltiert.

Mit 126 Sachen in der Beelitzer Straße

„Nur für die Beelitzer Straße ist kein Geld da“, wundert sich Ortsbeirat Mittelbach. Er hat erstmals die neue Geschwindigkeits-Tafel ausgewertet, die der Ortsbeirat in der Beelitzer Straße angebracht hat. Spitzenreiter waren mit sage und schreibe 123 und 126 Sachen in der Tempo-30-Zone unterwegs. Knapp die Hälfte aller Kraftfahrer fuhren von Oktober 2021 bis Anfang März 2022 schneller als erlaubt über die ruinösen Betonplatten. Für Lehnins Ortsvorsteher Frank Niewar gibt es nur ein Fazit: „Wir brauchen endlich einen Ausbau der Beelitzer Straße.“ Doch daran ist auch die nächsten beiden Jahre nicht zu denken.

Von Frank Bürstenbinder