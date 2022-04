Lehnin

Paukenschlag am Klostersee: Kay Schattenberg will nicht länger Pächter des Strandbades sein. Seinen Abschied kündigte der gelernte Restaurantfachmann in dieser Woche „aus persönlichen Gründen“ vor dem Lehniner Ortsbeirat und der Kloster Lehniner Gemeindevertretung an. Ihm tue der Weggang weh, doch wolle er sich in Zukunft verstärkt um sein zweites wirtschaftliches Standbein kümmern, so der gebürtige Thüringer. Zusammen mit einem Geschäftspartner betreibt Schattenberg einen Online-Handel für Kaffee und Tee.

Strandbad Lehnin braucht Leidenschaft

15 Jahre lang betrieb Schattenberg das schwierige Geschäft eines öffentlichen Strandbades im Auftrag der Kommune. Der beliebte Pächter erlebte verregnete Sommer, Algenplagen und Zwangsschließungen wegen Corona und Baustellen. Zu den Sternstunden gehörte dagegen der Bau einer neuen Steganlage. Gerade fertig geworden ist ein neuer Sozialtrakt. „Ich wünsche dem Lehniner Strandbad eine erfolgreiche Weiterentwicklung und meinem Nachfolger eine glückliche Hand. Ein Strandbad braucht hundert Prozent Leidenschaft“, sagte Schattenberg vor den Kommunalpolitikern aus Kloster Lehnin.

Das Strandbad Lehnin am Klostersee. Quelle: Strandbad Lehnin

Die Abgeordneten verabschiedeten Schattenberg mit Applaus. Lehnins Ortsvorsteher Frank Niewar sagte: „ Danke für 15 Jahre. Wenn du dein zweites wirtschaftliches Standbein nicht hättest, wärst du wohl schon früher gegangen.“ Harry Grunert, Vorsitzender des Tourismusausschusses, lobte Schattenberg für sein unermüdliches Engagement im Strandbad. Dies sei ein Signal für die ganze Region gewesen, so der Grebser. Auch Kloster Lehnins Bürgermeister Uwe Brückner dankte dem scheidenden Pächter für die vielen Jahre im Sinne der Gemeinde und ihrer Bürger – auch in schwierigen Zeiten.

Badespaß in Lehnin Neben dem Badespaß im Klostersee bietet das Strandbad eine Kletterwelt, Beachvolleyball und Tischtennis an. Ab dem 21. Mai 2022 ist die Kanuvermietung wieder geöffnet. Die aktuellen Öffnungszeiten des Strandbades werden auf der Internetseite strandbad-lehnin.de bekanntgegeben. Das Lehniner Strandbad wurde 1936 nach umfangreichen Bauarbeiten eingeweiht. Es verfügte damals über Toiletten, Umkleidekabinen und Waschräume. Im Wasser standen schon damals ein Sprungturm mit einem Ein- und Dreimeterbrett sowie eine Wasserrutsche. Nach dem Krieg wurde das Strandbad 1949 offiziell wiedereröffnet und von einem Bademeister betreut. Ab 1966 gab es einen Bootsverleih. Die Badestelle geht bis auf das Jahr 1909 zurück, als Männer und Frauen noch getrennt ins Wasser gingen. Kinder unter sechs Jahre haben im Strandbad freien Eintritt. Ebenso berechtigt das Lehniner Schülerticket zum freien Eintritt. Kinder ab sechs Jahre zahlen in der Saison 2022 pro Tag einen Euro, Erwachsene ab 16 Jahre zahlen drei Euro. Ab 17 Uhr gelten verbilligte Abendtickets. Besucher des Strandcafés haben freien Eintritt.

Wie geht es jetzt weiter? Es sind nur noch wenige Wochen bis zur Saisoneröffnung. Während sich Kloster Lehnin nach einem neuen Pächter umschauen muss, will Schattenberg wenigstens noch für eine Übergangszeit bis zu den Sommerferien den Badebetrieb begleiten. „Wir sind dran. Es wird eine Ausschreibung vorbereitet“, kündigte Bürgermeister Brückner gegenüber der MAZ an. Das Gemeindeoberhaupt war von Schattenberg schon vor einigen Wochen über seinen Abschied in Kenntnis gesetzt worden, doch hatte der Pächter noch um Stillschweigen gebeten.

Aushängeschild für Kloster Lehnin

Brückner kündigte an, den für das Strandbad aufgelegten Bebauungsplan zu forcieren und zur Genehmigung zu bringen. Das Areal sei ein Aushängeschild für Kloster Lehnin. Gleichzeitig stellte der Bürgermeister klar: „Das Strandbad wird auch in Zukunft ein Zuschussbetrieb bleiben.“

Jüngste Investition war der mit 187 000 Euro geförderte Neubau eines behindertengerechten Sozialtraktes. Die alten Toiletten- und Duschräume wurden abgerissen. Für Schüler mit Wohnsitz Kloster Lehnin führte die Gemeinde Freikarten ein.

Im Lehniner Strandbad können bei Carola Sockel Kanus ausgeliehen werden. Quelle: Marion von Imhoff

Zur konzeptionellen Entwicklung des Strandbades gehört ein kleiner Campingplatz, den Schattenberg schon seit Jahren angemahnt hatte, um die Einnahmeseite zu erhöhen. Der schleppende Fortschritt des B-Plan-Verfahrens trug auch mit zur Unzufriedenheit des Pächters bei. Schon vor Monaten hatte Schattenberg öffentlich erklärt, dass er über eine Aufgabe des Pachtvertrages nachdenke. „Leider hat die Gemeinde auf die Zeitdauer des Genehmigungsverfahrens keinen direkten Einfluss“, sagte Bürgermeister Brückner der MAZ.

Von Frank Bürstenbinder