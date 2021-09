Kloster Lehnin

Nach der Kündigung von Bauamtsleiterin Angela Böttge verschärft sich der Ton in der Kloster Lehniner Kommunalpolitik. So sieht der Lehniner Ortsvorsteher Frank Niewar die Schuld für den personellen Aderlass „einzig und allein“ beim Kloster Lehniner Bürgermeister Uwe Brückner. Niewar, der auch Vorsitzender des Hauptausschusses der Gemeindevertretung ist, verlas bei der öffentlichen Sitzung am Dienstagabend eine persönliche Erklärung. Es tue ihm unendlich leid, dass gestandene Mitarbeiter nur noch den Weg der Kündigung wählen könnten, um am Arbeitsplatz Rathaus Lehnin keinen seelischen Schaden davon zu tragen. Zwar sprach Niewar das Wort nicht aus, doch der Vorwurf des Mobbings steht damit im Raum.

Niewar weist Vorwürfe zurück

In scharfen Worten wandte sich Niewar auch gegen die vom Bürgermeister gegenüber der MAZ gemachte Erklärung zur Kündigung der Bauamtsleiterin. So wies der Lehniner Ortsvorsteher den Vorwurf einer „schlechten Fehlerkultur“ energisch zurück. Auch habe er keine Überlastung von Frau Böttge feststellen können, wie vom Vorsitzenden der CDU-Fraktion, Harry Grunert, geäußert wurde. „Man merkte Frau Böttge immer an, dass sie Spaß an den ihr übertragenen Aufgaben hatte. Deshalb waren für sie auch Überstunden selbstverständlich. Die Begründungen zur Kündigung sind für mich persönlich gesehen leider nur eine Farce. Jeder in der Gemeindevertretung Kloster Lehnin weiß, dass wir, die Gemeindevertreter, immer ein sehr gutes Verhältnis zu Frau Böttge pflegten und pflegen. Dieses Verhältnis war durch Respekt und Verständnis geprägt“, heißt es in der von Niewar verlesenen Erklärung weiter.

Mit einer öffentlichen Erklärung kommentiert auch der Vorsitzende der Gemeindevertretung, Udo Wernitz (SPD), die Kündigung von Angela Böttge. So schreibt Wernitz unter anderem an die MAZ: „Um den Schlaf bringen mich die unzähligen Kündigungen von Verwaltungsmitarbeitern die teils jahrzehntelang eine hervorragende Arbeit für die Entwicklung unserer Gemeinde Kloster Lehnin geleistet haben! Jetzt sollen diese Mitarbeiter den anstehenden Aufgaben nicht mehr gewachsen sein? Mit ihnen verliert unserer Gemeinde unwiederbringlich das Fachwissen über die internen und externen Strukturen in unserer Verwaltung! Eine Frage die sich mir jedoch stellt ist: Wo bleibt die Sorgfalts- und Obhutspflicht eines Hauptverwaltungsbeamten der für seine Mitarbeiter verantwortlich ist?“

Vor Angela Böttge hatte bereits Kämmerin Dagmar Keding ihren Abschied eingereicht. Einen Nachfolger für die Kämmerin, die das Rathaus Ende September verlassen wird, gibt es inzwischen. „Es handelt sich um einen jungen Kollegen, der bei uns ausgebildet wurde und nach mehreren beruflichen Stationen zu uns zurückgekehrt ist. Es ist eben nicht so, dass uns Mitarbeiter nur verlassen würden“, so Bürgermeister Brückner, der die verbalen Angriffe von Niewar auf Nachfrage zurückweist. Einen Abwahlantrag hat das Kloster Lehniner Gemeindeoberhaupt aktuell nicht zu befürchten. Bei aller Kritik an Brückners Führungstätigkeit sieht Lehnins Ortsvorsteher Niewar „keine Alternative“ zum jetzigen Bürgermeister. Auch sehe er keine Mehrheit für solch einen Antrag in der Gemeindevertretung, so Niewar.

