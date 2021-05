Brandenburg/H

Mit Stand von diesem Mittwoch (5. Mai) um 9 Uhr werden auf der Covid-19-Normalstation des Städtischen Klinikums Brandenburg an der Havel zwölf Patienten betreut.

Auf der Covid-19 Intensivstation sind es drei Patienten, berichtet auf Anfrage Björn Saeger, Referent der Geschäftsführerin. Zwei dieser drei Patienten werden intensivmedizinisch beatmet. Den jüngsten Sterbefall im Covid-19 Bereich gab es nach derzeitigem Stand am 1. Mai 2021.

Erhöhtes Patientenaufkommen

Zur Entwicklung nimmt Till Bornscheuer Stellung, Oberarzt der Covid-19 Normalstation. Nach seinen Worten zeigte sich in den vergangenen Wochen insgesamt ein deutlich erhöhtes Patientenaufkommen. Die Altersstruktur war seinen Angaben zufolge sehr inhomogen, also nicht einheitlich.

Doktor Bornscheuer: „Es mussten sowohl jüngere Patienten als auch ungeimpfte oder nur einmalig geimpfte Patienten fortgeschrittenen Alters stationär behandelt werden. Aktuell erleben wir seit dem Wochenende eine leichte Entspannung der Situation.“

Die 7-Tage-Inzidenz in der Stadt liegt an diesem Mittwoch nach Auskunft der Stadtverwaltung bei 115 Fällen pro 100.000 Einwohner. Zehn zusätzliche laborbestätigte Fälle sind am 5. Mai gemeldet worden. Mehr als 400 Brandenburgerinnen und Brandenburger befinden sich aktuell in Quarantäne.

Von Jürgen Lauterbach