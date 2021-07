Leinen los, das Paddel gepackt: Wasserspaß in Brandenburg auf der Havel

Brandenburg/H

Es ist irgendwie seltsam: Eine Zeitlang ist nichts los auf dem Fluss, dann kommt es geballt und ist die Havel voller Segel-, Motor-, Haus- und Paddelbooten. Am Samstag, einem herrlichen Sommertag, nutzten nicht wenige Wasserfahrer die Havel und ihre Nebengewässer als Spielplatz.

Zur Galerie Alle möglichen Wasserfahrzeuge tummeln sich in der Stadt Brandenburg auf der Havel. Ein paar Eindrücke vom Samstag, 10. Juli 2021.

Auf dem Silokanal konnte man nur vereinzelt Freizeitboote beobachten. Um die Ecke, auf dem Kleinen Beetzsee dagegen, herrschte reger Betrieb. Ebenso in der Näthewinde und an der Bootsschleppe: im Mühlenkessel beziehungsweise in der Oberhavel am Pfaffekai setzten Paddler mit ihren Brettern und Booten über. An den beiden Schleusen staut es sich manchmal.

Wegen ihrer geringen Fließgeschwindigkeit gehört die Havel zu den beliebten Wassersportgewässern in Nordostdeutschland. Kajütboote aus ganz Deutschland passieren die Stadt, Hausboote ziehen vorüber, Sommerfrischler aus Berlin und anderen Städten kommen zum Paddeln in die Stadt. Zahlreiche Brandenburger verbringen viele Stunden auf den heimischen Gewässern.

Für die Fischer hat der Spaß auch Schattenseiten: Sie beklagen die mangelnde Umsicht von Motorboot- und Hausboot-Fahrern.

Von Heiko Hesse