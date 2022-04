Leitungen behindern Kreuzungsbau bei Neuschmerzke in Brandenburg an der Havel

Brandenburg/H

Was erwartet die Brandenburger Autofahrer, ÖPNV-Nutzer und Bahnpendler in diesem Jahr noch in Sachen Baustellen am südöstlichen Zipfel der Stadt an den Baustellen Ortsumfahrung Schmerzke und Bahnübergangsbeseitigung in Wust? Darüber hat nun der zuständige Planungsdezernent Frank Schmidt vom Landesbetrieb Straßenwesen Aufklärung gegeben.

Überflüssige Leitungen im Erdreich

An der aktuellen Baustelle am Kreuzungsknoten der Bundesstraße 1 und 102 hakt es derzeit, weil immer wieder im Erdreich Leitungen gefunden werden, die nicht da sein sollten. Auch hier muss immer geschaut werden, ob diese noch in Betrieb sind und nötigenfalls umverlegt werden müssen. „Mit der Telekom ist es immer ein wenig schwierig, sie rechtzeitig dazu bewegen, Monteurtrupps zum Umverlegen zu schicken“, sagt Schmidt.

Gewaltige Erdarbeiten sind für die Umfahrung von Schmerzke erforderlich. Quelle: Heike Schulze

Sechs Wochen lang eine Richtung gesperrt

Im Sommer wird dann in Neuschmerzke die Berliner Straße (B 1) nur noch eingeschränkt befahrbar sein. Dann wird im vorderen Bereich der Anschluss an den Knoten endgültig hergestellt. Das soll sechs Wochen dauern, drei Wochen auf der einen, drei Wochen auf der anderen Straßenseite. Der Beginn der Maßnahmen hängt davon ab, wie der Kreuzungsbau nun vorankommt. Eigentlich wollte man die Sommerferien dazu nutzen , „doch es kann auch August oder Anfang September werden“.

Umleitung über Kloster Lehnin

In dieser Zeit wird der Verkehr in Richtung Wust/Potsdam an der Baustelle vorbeigeleitet. In der Gegenrichtung bleibt nur die große Umfahrung über Schenkenberg, Kloster Lehnin und dann wahlweise über die Autobahn A 2 oder die Landesstraße 88 nach Brandenburg an der Havel. „Ab Mai werden wir eine Ausweichstrecke für den Öffentlichen Personennahverkehr ertüchtigen, der aber nur von Bussen und Einsatzfahrzeugen genutzt werden darf“, sagt Schmidt. Dazu werde der Biesenländer Weg – der durch Neuschmerzke fast parallel zur Bundesstraße 1 verläuft – mit einer provisorischen Asphaltdecke befestigt. Die Busse und Rettungswagen müssen dann nicht die große Umleitung in die Havelstadt benutzen.

An der Umfahrung von Schmerzke wird bis August 2023 gearbeitet. Quelle: Heike Schulze

Es soll auch wirklich bei den Einschränkungen für sechs Wochen bleiben, in diesem Jahr feiert das Einkaufszentrum Wust noch seinen 30. Geburtstag, dann soll es wieder von allen Seiten gut erreichbar sein – so sei es mit dem Centermanagement auch verabredet.

Behinderungen nur an Knotenpunkten

Parallel zu den Straßenbauarbeiten werden die Bauwerke über den Gräben vorbereitet, Spundwände und Widerlager sollen im Juli und Oktober gesetzt beziehungsweise errichtet werden. Doch davon werden die Verkehrsteilnehmer nicht viel spüren.

Behinderungen gibt es immer nur an den Anschluss- und Kreuzungspunkten, nicht nur am Knoten Berliner Straße, sondern später auch an der Kreuzung zur Rietzer Straße. Ansonsten geht das mehr als zwölf Millionen Euro teure und 3,3 Kilometer lange Vorhaben recht unbemerkt über die Bühne.

Im August 2023 soll die Umfahrung dann komplett fertig sein. Nach MAZ-Informationen will sich Infrastrukturminister Guido Beermann (CDU) im Mai dieses Jahres vor Ort ein eigenes Bild von dem Vorhaben machen.

RE-1-Strecke zeitweise gesperrt

Beim Bahnübergang Wust ist bekanntlich der Bau der Überführungsbrücke an das Unternehmen Ostbau aus dem sachsen-anhaltinischen Osterburg vergeben worden. Die ersten Arbeiten beginnen demnächst. Der Landesbetrieb LS hat bei der Deutschen Bahn AG langfristig Sperrzeiten für den Bahnverkehr auf der RE-1-Strecke beantragt, die ersten vom 29. April bis zum 1. Mai. Dann sollen entlang der Gleise seitliche Absperrungen aufgebaut werden, damit die anschließenden Gründungsarbeiten gefahrlos absolviert werden können. Dem Vernehmen nach werden aber weiter Züge zu den Hauptverkehrszeiten fahren, die Sperrungen sollen in die Randzeiten verlegt werden.

Die nächste Bahnsperrung ist für den 7. bis 10. Oktober 2022 geplant, dann wird das Traggerüst für den Überbau aufgestellt. Dieser wird dann betoniert, der komplette Überbau soll dann bis zum 25. August 2023 fertig sein. Dann folgen noch die Rampen und das Einbinden in das Straßen- und Wegenetz, so dass im Sommer 2024 der Bahnübergang Wust nach 25 Jahren Kampf um sein Beseitigen endgültig Geschichte sein könnte.

Von André Wirsing