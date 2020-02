Lesung im Theater: die Baumkuchen-Lektion von Hans Fallada

Brandenburg/H

„Keine Strafe zu bekommen ist schlimmer als für begangenes Unrecht bestraft zu werden.“ Wie er schon in jungen Jahren zu dieser Erkenntnis gekommen ist, erzählt der Schriftsteller Hans Fallada (1893–1947) in der Geschichte „Festessen“.

„Märkische Leselust“ heißt die beliebte Lesereihe, mit der das Hans Otto Theater Potsdam am Brandenburger Theater regelmäßig zu Gast ist. Der Schauspieler Hans-Jochen Röhrig lässt in seinen temperamentvollen Lesungen ganze Welten entstehen und entführt seine Zuhörer in vergangene Zeiten.

Das Festessen zweier Brüder

Am vergangenen Sonntag standen zwei Geschichten von Hans Fallada auf dem Programm. Als seine Eltern einmal nicht zu Hause waren, erzählt Fallada in der Geschichte „Das Festessen“, hat er mit seinem Bruder in der heimischen Speisekammer einen dort abgestellten Baumkuchen „verunstaltet“.

Die Geschwister naschten so viel davon, dass der Kuchen schließlich völlig gerupft aussah und keinem Gast mehr vorgesetzt werden konnte.

Zitternd erwarteten die beiden Buben das große Donnerwetter, das aber unerklärlicherweise ausblieb. Und auch am nächsten Tag sowie an allen folgenden Tagen wurde die Untat von den Eltern totgeschwiegen.

Von morgens bis abends Baumkuchen

Die Brüder, die mit schlimmster Bestrafung gerechnet hatten, fanden das sehr unangenehm. Doch etwas hat sich geändert. Seither gab es Baumkuchen satt. Morgens, mittags, zur Vesper und abends.

Die Jungen bekamen nichts anderes mehr serviert als Baumkuchen, immer wieder Baumkuchen. Tagelang.

Als es schließlich endlich wieder etwas anderes zu essen gab, schmeckten den Jungen sogar Speisen, die sie vorher verabscheut hatten. Falladas Fazit: Die Strafen seines Vaters betrafen immer das Gebiet, auf dem gesündigt worden war.

Das Leben im großbürgerlichen Haushalt

Fallada hatte die Fähigkeit, die unterschiedlichsten Situationen präzise und realistisch zu beschreiben. Der Leser seiner Geschichten erfährt viel vom Leben in großbürgerlichen Haushalten zu Beginn des 20. Jahrhunderts.

So war damals eine strikte Aufgabenteilung zwischen Mann und Frau üblich. Der Hausherr war bei der Planung von Festlichkeiten für die Auswahl des Weins zuständig, obwohl seine Frau weitaus mehr davon verstanden hätte als er. Der Mutter blieb der Rest überlassen.

In seinen Geschichten beschreibt Fallada Menschen wie du und ich, die sich bis heute kaum verändert haben: Hausfrauen, die sich mit der Gestaltung von Einladungen gegenseitig zu übertrumpfen versuchen, zerstreute Zeitgenossen wie den Kammergerichtsrat, der mit dem gedankenverlorenen Entwenden von Trinkgeldern ein wahres Rätselraten ausgelöst hat.

Menschenfresser

Sehr vertraut ist uns Heutigen auch der Protagonist in der zweiten Geschichte, die Röhrig am Sonntag vorgelesen hat. In „Der Prozess“ ging es um einen Mann, der sich als Prinzipienreiter mit endlosen Prozessen am Ende selbst geschadet hat, und das, obwohl er immer im Recht gewesen war.

Falladas Fazit: „Prozesse sind Menschenfresser“.

Von Ann Brünink