Letzter Schultag in Brandenburg an der Havel

Brandenburg an der Havel

Noch herrscht Ruhe vor dem großen Sturm, als die Oberstufenschüler vom OSZ Alfred Flakowski am Grillendamm eintreffen. Traditionsgemäß feiern die Abiturienten dort im April in bunten Partykostümen ihren letzten Schultag.

„Die meisten sind noch bei einer Fahrradparty-Tour durch die Stadt“, sagt die 19-jährige Leo, die mit ihren Freunden auf einer Bank wartet. Doch dann hört die Freundesgruppe schon die lauten Bässe aus der Ferne.

Pünktlich um 11:30 Uhr kommen hunderte Schüler vom Saldern- und dem Bertold-Brecht-Gymnasium auf ihren Fahrrädern angefahren, hinter ihnen begleitet sie ein Musikwagen mit lauten Partyhits.

An Schule ist dabei nicht zu denken. Die Prüfungen des schriftlichen Abiturs? Für die Schüler ist das an diesem Donnerstagvormittag reine Zukunftsmusik. In Superheldenkostümen, mit bunten Perücken und jeder Menge Glitzer im Gesicht tanzen sie lieber zu echter Musik: „Ein Hoch auf das, was vor uns liegt“ von Andreas Bourani ertönt aus der Musikanlage. Wie passend das ist, scheinen die Abiturienten gar nicht zu realisieren – tanzend und ausgelassen strömen sie auf den Strand zu. „Ich hoffe, dass die Polizei nicht kommt oder die Party im Regen endet“, äußert Max, ein Schüler vom Saldern-Gymnasium seine Bedenken.

Schüler haben schon Zukunftspläne

Und doch liegt die Zukunft gar nicht so fern. Ein Kunststudium, auf Lehramt studieren oder doch lieber eine Ausbildung? Auch solche Fragen umtreiben die Jugendlichen. „Ich wollte eigentlich unbedingt an der Universität der Künste in Berlin studieren“, berichtet Leo, die am OSZ ihr Abitur macht. „Ich bleibe aber wahrscheinlich doch erst einmal hier in Brandenburg, um ein duales Studium zu machen und selbst etwas Geld zu verdienen“, so die Oberstufenschülerin. Sie sieht nach dem Abitur viele Optionen, wohin ihr Weg letztendlich führen wird, weiß sie noch nicht.

Abi-Streich war ein voller Erfolg

Die Freundesgruppe will den Tag gemeinsam verbringen und lieber den Moment genießen, als an später zu denken. So richtig wehmütig zum Schulende ist die Freundesgruppe vom OSZ nicht - obwohl sie gerne auf ihre Schulzeit zurückblickt: „Der Abi-Streich heute war ein guter Abschluss“, berichtet ein Freund von Leo, „wir haben Challenges und Spiele vorbereitet, von denen die Lehrer nichts wussten.“ Ein bisschen dürfe man sie dabei auch bloßstellen, ergänzt Leo – und die Lehrer, die haben es zum Glück mit Humor genommen.

Von Franziska von Werder