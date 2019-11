Leuchtender Baumschmuck zieht Zerstörer an

Brandenburg/H

Jetzt brennen sie wieder, die Lichtlein am Brandenburger Weihnachtsbaum. Zwei Tage lang, Mittwoch und Donnerstag, waren Mitarbeiter der Rathenower Beleuchtungsfirma damit beschäftigt, den Baum zum Leuchten zu bringen.

Zur Galerie Mal mehr, mal weniger gelungen: Der zentrale Weihnachtsbaum am Neustädtischen Markt sieht jedes Jahr ein bisschen anders aus.

Für den Neustädter Weihnachtsbaum ist seit 15 Jahren der Gewerbeverein Brandenburg zuständig. Die diesjährige Fichte ist aus dem Hessischen angereist, sagt der Gewerbevereinsvorsitzende Michael Kilian. Zwar war sie beim Werderaner Tannenhof in Auftrag gegeben, aber ein 14 bis 15 Meter großes schönes Exemplar gab es da nicht.

100 Lichterketten

Ein paar Tage musste der Baum nach Anreise in der vergangenen Woche „nackt“ auf seinem Platz ausharren. Dann reiste die Beleuchtungsfirma an, um ihm ein glänzendes Gewand zu verpassen. Eine etwas knifflige Aufgabe, wie Monteur Torsten Meier beschreibt. Immerhin 100 Lichterketten mit einer Länge von jeweils sechs Metern müssen um den Baum gewickelt und gleichmäßig in den Zweigen verteilt werden. Wer dieser Tage im Stadtzentrum unterwegs war, konnte die Männer bei ihrer Arbeit in luftiger Höhe beobachten.

Noch eine größere Herausforderung als die Lichterketten stelle es aber dar, die roten LED-Kugeln gleichmäßig im Baum zu verteilen. 40 Exemplare in drei unterschiedlichen Größen müssen Torsten Meier und sein Kollege Arko Schnurpfeil in den Zweigen unterbringen. Während einer unten die Richtung vorgibt, damit es schön aussieht, muss der andere vom Korb des Steigers aus die roten Bälle aufhängen.

Die Beleuchtung des Neustädter Weihnachtsbaumes im Wandel der vergangenen 15 Jahre: 2014 mit beleuchteten großen Kugeln mit herunter hängender Lichterwand. Quelle: Rüdiger Böhme

Nicht das Übliche

„Eine der Gefahren ist, dass der Korb irgendwo hängen bleibt und alles abreißt“, schildert Meier. Aber auch das sehen die Beleuchtungsprofis entspannt. Denn sind sie zwar zum ersten Mal an der Brandenburger Fichte zugange, schmücken aber schon seit acht Jahren in Premnitz die Bäume.

Die roten LED-Kugeln haben einen separaten Steuerungskasten, weil sie alle paar Sekunden an und aus gehen. Der Schmuck, so wie er jetzt im Baum hängt, ist 2017 angeschafft wurden. „Im Zuge der Umstellung auf LED“, berichtet Michael Kilian. „Ich finde das sehr schön so“, erklärt er. „Das ist nicht der übliche Schmuck, wie ihn alle Bäume haben“.

Regelmäßig Vandalismus

Wer genau hinguckt, wird sehen, dass die unteren Fichtenzweige dunkel bleiben. Die Firma schmückt erst ab einer Höhe von 2,50 Meter, um größere Schäden durch vorbeigehende Passanten, aber vor allem durch Vorsatz zu vermeiden.

„Wir haben leider jedes Jahr Vandalismusfälle“, weiß Michael Kilian. „Schade, dass man etwas Schönes in seiner eigenen Stadt beschädigt.“

Von Antje Preuschoff