Leute in Brandenburg/Havel: Beförderungen, Beziehungen, Beutezüge

Brandenburg/H

Die Brandenburger Arbeitsrichterin Dietlinde-Bettina Peters (58) wird in einigen Wochen an höchster Stelle Recht sprechen.

Arbeitsrichterin Dietlinde-Bettina Peters hat ein Buch zum Weisungsrecht der Arbeitgeber veröffentlicht. Quelle: privat

Anzeige

Von März an ist die Juristin für zwei Jahre abgeordnet zum Bundesarbeitsgericht in Erfurt. Mit der Bundesebene hat die Richterin Erfahrung. Im Sommer 2019 war sie für ein Jahr abgeordnet zum Bundesarbeitsministerium, wo sie an der geplanten Änderung des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes mitwirkte. Dort sind Mindeststands für Arbeitsbedingungen festgelegt. Freuen kann sich Dietlinde-Bettina Peters über die gute Resonanz auf ihr 2019 erschienenes Buch „Das Weisungsrecht der Arbeitgeber“. Voraussichtlich Ende März soll die zweite Auflage erscheinen.

Man muss nur die richtigen Leute kennen. Fotograf Renee Rohr rätselte zu Beginn des aktuellen Lockdowns, ob er sein kleines Fotostudio am Rosenhag weiter geöffnet halten kann.

Renee Rohr. Quelle: Rüdiger Böhme

„In der Stadtverwaltung konnte mir niemand etwas Verbindliches sagen, also habe ich in der Staatskanzlei nachgefragt. Aus dem Büro von Ministerpräsident Dietmar Woidke wurde mir beschieden, dass mein Laden aufbleiben kann. Da habe ich dann auch gleich bei Foto-Reich Bescheid gesagt.“ Man hilft sich ja unter Kollegen.

Nicht ganz so viel Glück hatte der ehemalige Kommunalpolitiker Alfredo Förster. Dem Referenten eines großen Pharmakonzerns wurde nämlich sein Dienstwagen – ein Audi A 6 –gestohlen.

Alfredo Förster mit Auto und Weihnachtsmann. Quelle: privat

„Heute ist er geklaut worden“, schreibt er am Mittwochabend bei WhatsApp. „Die Bundespolizei wollte ihn heute früh in der Nähe zur polnischen Grenze kontrollieren. Der Fahrer des Autos entzog sich jedoch erfolgreich dieser Maßnahme. Da wurden sie stutzig... Angeblich wurde heute in der Stadt noch ein zweiter A 6 geklaut.“

Die Suche nach neuen Bildern motiviert David Wittig. Denn in seiner Freizeit ist der Hausmeister vom Club am Trauerberg mit der Spiegelreflexkamera und dem Smartphone unterwegs, um zu fotografieren.

David Wittig ist seit vier Jahren Hausmeister im Club am Trauerberg. Quelle: André Großmann

„Schöne Momente sind da, um sie festzuhalten“, lautet sein Motto und deshalb zeigt er seine Bilder auf dem Instagram-Profil „schwarzkopp___“. Die Motive aus der Steinstraße, vom Marienberg, dem Gördensee haben inzwischen Hunderte Abonnenten, momentan experimentiert er mit einer Glaskugel. „Es gibt noch einiges zu entdecken und in diesem Jahr wird es viele neue Bilder geben“, sagt der 34-Jährige.

Von aw, jl, man