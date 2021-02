Brandenburg/H

Der BrandenburgerIngo Lorenz ist eben ein harter Hund. Nicht nur als Karate- und Scottish-Highlands-Kämpfer, sondern auch bei seinem vor-frühlingshaften Freizeitvergnügen.

Er setzte sich nur mit Shorts bekleidet bei den ersten Sonnenstrahlen auf seinen Liegestuhl in den Schnee zum Sonnenbaden. Natürlich postete er das auch gleich auf Facebook. Auf die Frage, welchen Lichtschutzfaktor bei der Sonnencreme er bevorzuge, antwortet Lorenz lakonisch: „Na vorsichtshalber 50, ist sehr intensiv diese Strahlung.“

Seinen 37. Geburtstag feiert Mirko Mieland mit dem Lebensmotto „Null Problemo“. Weil der Chef vom „Für alle Laden“ in der Jacobstraße immer an

Mirko Mieland. Quelle: André Großmann

neuen Ideen tüftelt, witzeln Freunde, dass er in Zukunft die Weltherrschaft an sich reißt. „Mir ist es immer wichtig, dass es voran geht und die Menschen die guten Dinge im Leben sehen“, sagt der Brandenburger. In den nächsten Tagen haben er und seine Partnerin Janett Girbinger deshalb eine Überraschung für Kinder. Sie stellen vor dem Laden eine Spendenbox auf, an der sich Knirpse Häkeltiere mitnehmen können.

Jürgen Führer hat diese bizarren Eisformationen mit seiner Kamera festgehalten. Quelle: Jürgen Führer

Es waren harte Jahre für Jürgen Führer (71) aus Kirchmöser. Seit gefühlten Ewigkeiten gab es nichts Gefrorenes in seiner Heimat. Doch jetzt

Jürgen Führer. Quelle: privat

ist das Eis gebrochen. Der weit und breit engagierteste Fotograf von Eisformationen kann endlich wieder auftauen und zur Kamera greifen.

Väterchen Frost hält den gelernten Triebfahrzeugelektriker nicht auf. Der Mann, der aus der Kälte kam, hat eiskalt Beute gemacht. Wir zeigen ein besonders schönes Exemplar.

Darf man sich Mitte Februar noch mit einem gesunden neuen Jahr begrüßen? Für Franz Herbert Schäfer ist das kein Problem. Der

Franz Herbert Schäfer. Quelle: Frank Bürstenbinder

Gemeindevertretervorsteher von Groß Kreutz (Havel) wünschte den Abgeordneten zur ersten Sitzung alles Gute in 2021. „Coronabedingt haben wir uns noch nicht alle gesehen. Deshalb sind Neujahrsgrüße auch im Februar gestattet“, so Schäfer. Schon viel weiter dagegen war Bürgermeister Reth Kalsow mit einer Vorlage, die statt mit dem 9.2 auf den 2.9. datiert war. „Da kann man mal sehen, wie schnell ein Jahr vergeht“, witzelte der Bürgermeister nach einem entsprechenden Hinweis.

Von aw, man, jl, bür