Leute in Brandenburg/Havel: Masken, Punks und schöner Auftritt

Brandenburg/H

Marco Gruschinski ist ein Vorbild. Der Friseurmeister vom Molkenmarkt lässt aus Solidarität zu seinen Kunden auch die eigenen Haare sprießen und postet die Beweisfotos auf Facebook: „Haltet durch, ich schneide mir aus Solidarität auch nicht die Haare.“ Das Foto wurde

Friseurmeister Marco Gruschinski im Pandemie-Look. Quelle: privat

Dutzende Male gelikt, einer schrieb, dass der Punk eben nie aussterbe. Um nicht ganz untätig herumzusitzen hat Gruschinski sich in seinem denkmalgeschützten Haus daran gemacht, den historischen Deckenputz freizulegen. „Die Farbe ist etwa drei bis vier Millimeter dick, da habe ich einige Wochen zu tun. Da wurden seid 1705 einige Schichten aufgetragen.“

Ein anständiges Gesicht muss man nicht verbergen, auch nicht in diesen traurigen Coronazeiten. Peter „Pflocki“ Pflock (57) tritt den Beweis an. Immer wieder wird er auf seine Maske angesprochen, sogar ein Brandenburger Richter fragte nach. Gern verrät der Freund der Kinder und notleidender Menschen, wer seine maßgeschneiderte Mund-Nasen-Partie mit Hilfe einer Fotovorlage gefertigt hat. Kleiner Tipp: Fängt mit Henry an, hört mit Bertz auf, ist eine Druckerei und befindet sich in der Brielower Straße.

Ihr Auftritt ist nicht wirklich lang, dafür umso intensiver. Die Schauspielerin Christiane Ziehl gibt im aktuellen Polizeiruf 110 eine Verkäuferin, deren

Christiane Ziehl. Quelle: Charlotte Klimas

Dorfladen überfallen wird. „Guten Tag“, sagt die wohlbekannte Mimin aus Kloster Lehnin gleich zu Anfang und schaut erstaunt in den Lauf einer Pistole. Dann muss sie die bescheidenen Einnahmen aus der Kasse des kleinen Geschäftes irgendwo im Oderbruch hergeben – mit herzzerreißend traurigem Blick. Der Einsatz blieb natürlich auch in ihrer Heimat nicht unbemerkt. Zahlreiche Fans und Freunde gratulierten Christiane Ziehl auf deren Facebookseite zu der Rolle. Ziehl hat jahrelang und sehr erfolgreich das Brandenburger Jugendtheater geleitet. Selbst hat sie unter anderem im Brandenburger Theater und im Hans-Otto-Theater gespielt.

Seinen 37. Geburtstag feiert Mirko Mieland mit dem Lebensmotto „Null Problemo“. Weil der Chef vom „Für alle Laden“ in der Jacobstraße immer an

Mirko Mieland. Quelle: André Großmann

neuen Ideen tüftelt, witzeln Freunde, dass er in Zukunft die Weltherrschaft an sich reißt. „Mir ist es immer wichtig, dass es voran geht und die Menschen die guten Dinge im Leben sehen“, sagt der Brandenburger. In den nächsten Tagen haben er und seine Partnerin Janett Girbinger deshalb eine Überraschung für Kinder. Sie stellen vor dem Laden eine Spendenbox auf, an der sich Knirpse Häkeltiere mitnehmen können.

Die älteste gebürtige Altbensdorferin durfte vor wenigen Tagen ihren 100. Geburtstag begehen. Ilse Brauner, bekannt als „Bimmel-Ilse“, hat ihren Ehrentag in einem Berliner Seniorenheim verbracht, in dem sie seit einigen

Ilse Brauner. Quelle: privat

Jahren lebt. In der Hauptstadt wohnt auch ihr Sohn Benno, der seine Mutter regelmäßig besucht. In einem von ihm geschriebenen Brief dankt Ilse Brauner allen Bensdorfern für das Glückwunschschreiben mit vielen Unterschriften. Eine Aktion, die Bürgermeister Jens Borngräber ins Leben gerufen hatte. „Die Seite mit den Unterschriften werden wir wohl noch oft durchgehen, um alte Erinnerungen wach werden zu lassen“, teilte die Jubilarin mit.

