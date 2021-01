Leute in Brandenburg/Havel: Von der Mode zur Politik und Erinnerung an Hohenstücken

Brandenburg/H

Vor knapp zwanzig Jahren war er Berufsmode-Designer in Brandenburg an der Havel, allein unter 34 Frauen im Unternehmen Manufaktur A (vormals Alett). Inzwischen ist Daniel Margraf (46) Bundestagskandidat der grünen Konkurrenzpartei ÖDP im Nachbarkreis Potsdam-Mittelmark und Potsdam.

Daniel Margraf (46) ist Bundestagskandidat der grünen Konkurrenzpartei ÖDP im Wahlkreis 61. Vor knapp 20 Jahren war er Modedesigner in Brandenburg an der Havel und sah unscheinbarer aus. Quelle: Jürgen Lauterbach und ÖDP

Anzeige

Auch das äußere Erscheinungsbild des inzwischen vollbärtigen vierfachen Familienvaters hat sich sichtbar verändert seit der Zeit, in der er mit Manufaktur-A-Chefin Martina Löffler von den Sankt-Annen-Höfen aus Hotelpersonal einkleidete, Anfang 2004 im damals gerade eröffneten Hotel Ritz-Carlton in Berlin. Auch beruflich ist der politisch engagierte Bekleidungsgestalter anders unterwegs. Er arbeitet als Coach und Trainer, betreibt eine Bar in Potsdams Stadtzentrum und verantwortet eine eigene Bio-Gin-Marke.

Seit ihrer Kindheit liebt Christin Willnat das Leben in Hohenstücken. Obwohl sie in Plaue wohnt, besucht sie ein- bis zweimal pro Woche, Freunde, Bekannte, ihren Vater Peter oder ihre Tante Martina in der Willibald-Alexis-Straße.

Christin Willnat. Quelle: privat

Für das neue Jahr hat Christin Willnat einen Wunsch. „Ich hoffe, dass hier irgendwann wieder Händler mit ihren Ständen stehen und Menschen einkaufen. Denn das erfüllt Hohenstücken mit Leben. Dieser Stadtteil hat Vielfalt. Einige der Blöcke müssen noch nicht abgerissen werden, denn sie sehen noch richtig gut aus“, sagt die 34-Jährige, die gern am Tschirchdamm entspannt und viele Kindheitserinnerungen mit dem Kiez verbindet. Wo heute das Bürgerhaus steht, hat Christin Willnat die Grundschule besucht. Die Brandenburgerin wünscht sich in den nächsten Monaten weniger Vandalismus und mehr Aufräumaktionen.

Der Mittelmärker Jürgen Frenzel ist 68 Jahre alt und seit seiner Jugend in der Landwirtschaft tätig. Da kommt er auf Jahrzehnte.

Der studierte Landwirt Jürgen Frenzel. Quelle: privat

Der MAZ hat der Beelitzer von seinem Leben für Ackerbau und Viehzucht erzählt und zuvor sicherheitshalber gefragt: „Wie viel Tage haben Sie Zeit?“ Frenzel erzählt so farbenprächtig und humorvoll, da hätte man ihm tatsächlich Tage zuhören können. Wie etwa die Geschichte vom neuen Schlips, den er sich extra für sein erstes Bankgespräch nach der Wende zugelegt hat. Dass es dann doch etwas kürzer war, machte seinen Bericht dann nur noch spannender.

Von jl, man, mai