Die Narbe und das Telefon

Brandenburg/H

Gemeindevertreterin Corinna Breite will ihren Mitstreitern einen ausgeben. Sie sprach sich allein für eine

Corinna Breite Quelle: Frank Bürstenbinder

geheime Wahl des stellvertretenden Bürgermeisters von Beetzsee aus. Dies hatte eine längere Sitzungspause zur Folge. Allerdings ungewollt von der Radewegerin. Sie hatte nicht mitbekommen, dass schon eine Stimme ausreicht, um eine offene und damit zügige Wahl zu verhindern: „Da habe ich ja was angerichtet.“ Immerhin zeigte sich Amtsdirektor Guido Müller für die unerwartete Zigarettenpause dankbar.

Scherzhaft könnte man ihn den Vorzeige-Mann des Jahres nennen: Lebenshilfe-Chef Matthias Pietschmann ist so glücklich über

Matthias Pietschmann Quelle: privat

seine hervorragend verlaufene Hüft-Operation, dass er Mitarbeitern und Freunden bereitwillig seine gut verheilte OP-Narbe zeigt. Allein mit seinen Gehhilfen, die er in den ersten Wochen noch nutzen soll, ist er einigermaßen unglücklich: „Wenn ich sie nicht nutze, humpele ich unwillkürlich, weil ich Schonhaltung einnehme. Aber mit den Krücken habe ich die Hände halt nicht frei.“ So ist das: Wer das eine will, muss das andere mögen!

Britta Kornmesser. Quelle: Rüdiger Böhme

Die SPD-Landtagsabgeordnete Britta Kornmesser mag ihr neustes Büro-Utensil: Von einem unbekannten Brandenburger bekam sie ein DDR-Telefon geschenkt, dass ausgerechnet in den Farben der Kenia-Koalition gestaltet ist: roter Körper, schwarzer Hörer, grüner Sockel. Und zu allem Überfluss prangt auch noch das RFT-Symbol auf der Wählscheibe.

Ein Telefon aus DDR-Zeiten in den Farben der Kenia-Koalition: rot, schwarz, grün. Und obenauf das RFT-Logo. Quelle: privat

Ex-OB Helmut Schliesing verteilt eine Fruchtbarkeitsgöttin aus Keramik an den aktuellen Rathauschef Steffen Scheller. Quelle: privat

Weder Telefon, noch Schokolade oder Wein wollte Ex-OB Helmut Schliesing ( SPD) an seinen Nach-Nach-Nachfolger Steffen Scheller( CDU) verschenken. Also übergab er ihm am Mittwoch zur SVV eine Figur einer Fruchtbarkeitsgöttin aus Keramik. Damit solle der Einwohnerzuwachs in der Stadt lange anhalten. Der Beschenkte, der an diesem Tag 50 Jahre alt wurde, reagierte locker: „Ich kann heute sowieso nicht so lange bleiben, muss etwas früher nach Hause“, flachste er, blieb dann aber dennoch zwei Stunden.

